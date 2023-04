Mit letztem Einsatz unterwegs Auf Wüstenpatrouille mit der Bundeswehr in Mali

Das Gurtband fehlt noch, mit dem im Notfall der Arm oder das Bein abgeschnürt werden kann, um ein Verbluten zu verhindern. Es wird vorne an der schusssicheren Weste angebracht. Ein weißes Plastikfläschchen mit einer Morphin-Spritze gibt es auch mit auf den Weg. Wer weiß, was alles passieren kann draußen, außerhalb der Mauern des Bundeswehrfeldlagers Gao in Mali.