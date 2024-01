Mit Metallstangen attackiert Vier Querdenker für Angriff auf „heute-Show“-Team zu Bewährungsstrafen verurteilt

Im Prozess wegen eines gewalttätigen Angriffs auf ein ZDF-Kamerateam sind am Montag in Berlin die vier Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen von jeweils zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Zum Prozessauftakt am Amtsgericht Tiergarten waren dem Urteil Geständnisse und Verständigungen zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern vorausgegangen.

Zudem müssen die Angeklagten jeweils 5.000 Euro Geldbuße zahlen, die zu gleichen Teilen an die Geschädigten gehen sollen. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Die Angeklagten - drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 28 und 34 Jahren - waren Teil einer größeren Gruppe von vermummten Angreifern, die am 1. Mai 2020 sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ZDF-Satireformats „heute-Show“ angegriffen hatten. Das TV-Team hatte zuvor Aufnahmen von einer Demonstration gegen die damaligen Corona-Maßnahmen gemacht.

Die drei Männer im Alter von 28 bis 34 Jahren und die 31-jährige Frau hatten zuvor bereits gestanden und ließen am Montag jeweils über ihre Verteidiger vor dem Amtsgericht Tiergarten erklären, es habe sich um eine Verwechselung gehandelt. Es handelt sich um zwei Männer aus Berlin und ein Geschwisterpaar aus Baden-Württemberg.

Man sei davon ausgegangen, es handele sich um „Personen aus dem rechten Spektrum“, hieß es. Unisono ließen sie in den knappen Erklärungen vortragen, sie würden einen Angriff auf Pressevertreter nicht gutheißen und wollten sich aufrichtig entschuldigen bei den Opfern.

Die Staatsanwaltschaft Berlin warf ihnen gefährliche Körperverletzung vor. Gemeinsam mit rund zehn weiteren unbekannt gebliebenen Menschen sollen sie vermummt am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingetreten und eingeschlagen haben.

Die geschah teils mit Metallstangen, „mit großer Wucht“ und auch, als die Opfer am Boden lagen. Zwei der Opfer verloren laut Anklage zeitweilig das Bewusstsein. Die Angegriffenen wurden teils erheblich verletzt, einige Wunden mussten chirurgisch behandelt werden. Zwei der Opfer treten im Prozess als Nebenkläger auf. (dpa)