Die Polizei in Gelsenkirchen fahndet nach dem Mann, der am Donnerstag einem 13-jährigen Mädchen eine unbekannte Substanz in den Körper gespritzt hat. „Die Ermittlungen werden heute fortgesetzt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Zum Gesundheitszustand des Mädchens machte er keine Angaben. Die 13-Jährige war nach dem Vorfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie stationär behandelt wird. Welche Substanz der Täter ihr eingespritzt hat, war zunächst noch unklar.

Der Täter hatte die Jugendliche, die am Vormittag auf dem Weg zu einer Schulveranstaltung war, gegen 9 Uhr auf der Muscheidstraße in Höhe des Wissenschaftsparks angesprochen und mit einem Taschenmesser bedroht. Dann forderte er sie auf, ihm zu folgen.

Auf einem Parkplatz an der Virchowstraße holte er dann die Spritze hervor und injizierte die Substanz. Bevor der Täter Richtung Wissenschaftspark geflohen sei, habe er noch die Worte „Nummer sechs“ gesagt. Nach der Tat habe die Verletzte an der Wohnungstür eines Anwohners geklingelt und um Hilfe gebeten. Dieser brachte das Mädchen ins Krankenhaus.

Den Ermittlern zufolge ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte weitere Menschen auf ähnliche Art bereits verletzte oder verletzen wird. Daher bat die Polizei mögliche weitere Betroffene, sich umgehend zu melden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zum Täter machen können.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und schlank

Große dunkle Augen mit dicken buschigen Augenbrauen

Er sprach akzentfrei Deutsch

Der Täter trug eine schwarze Winterjacke von Marco Polo mit Fellkapuze, ein schwarzes T-Shirt und ein Sweatshirt, eine schwarze Jeans, einen schwarz-weiß karierten Schal und schwarze Fila-Turnschuhen. Zudem trug er weiße Handschuhe und hatte eine schwarze Bauchtasche dabei.

Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7510 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. (dpa, AFP)