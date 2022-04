Polizisten haben im US-Bundesstaat New York offenbar einen Achtjährigen wegen des Diebstahls einer Chipstüte festgenommen. Die Polizei von Syracuse im Norden des Bundesstaats leitete eine interne Untersuchung ein, nachdem ein Video des Vorfalls auf Internetplattformen für scharfe Kritik gesorgt hatte.

Auf der Aufnahme ist ein weinender afroamerikanischer Junge zu sehen, der von einem weißen Polizisten festgehalten wird. Die Gouverneurin des Bundesstaates, Kathy Hochul, bezeichnete das Video am Mittwoch als "herzzerreißend".

Der Mann, der den Vorfall am Wochenende filmte, sagt in der Aufnahme: "Was macht ihr da?" Der Polizist, der den Jungen festhält, antwortet: "Raten Sie mal, was ich mache." Ein anderer Beamter sagt, dass das Kind "Sachen klaut".

Der Urheber des Videos bietet an, für die Chips zu zahlen. Lokale Medien berichteten, dass der Junge erst acht Jahre alt war. Er wurde demnach später ohne Anklage freigelassen.

Auf Internetplattformen wurde den Beamten Rassismus vorgeworfen. Hochul sagte Berichten zufolge, dass schwarze Gemeinschaften in New York über das Video nicht überrascht seien, "weil sie ihr ganzes Leben lang auf eine andere Art der Behandlung durch die Polizei und andere konditioniert wurden".

Die Polizeibehörde von Syracuse erklärte am Dienstag, dass nach dem Vorfall die Aufnahmen der Körperkameras der Beamten überprüft würden. Die Behörde betonte auf Twitter, dass "der des Diebstahls verdächtigte Jugendliche nicht in Handschellen gelegt wurde". "Er wurde in den hinteren Teil eines Streifenwagens gesetzt und direkt nach Hause gebracht. Die Beamten trafen sich mit dem Vater des Kindes, und es wurde keine Anzeige erstattet."

Rassismus bei der Strafverfolgung ist in den USA ein brisantes Thema, da junge schwarze Männer viel stärker von Polizeigewalt bedroht sind als weiße Männer. Ein Video von der Tötung des Schwarzen George Floyd durch die Polizei im Jahr 2020 löste landesweite Proteste aus. Ein anderes Video, bei dem die Polizei nach einer Schlägerei zwischen einem schwarzen und einem weißen Jugendlichen nur auf den Schwarzen losging, sorgte im Februar ebenfalls für Empörung. (AFP)