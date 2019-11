Ich streife durch

den Tiergarten und

mein Herz kitzelt

und sagt: Das kenne ich

Man sagt, Zuhause ist dort, wo das Herz ist. Aber was, wenn es genau andersrum ist und ein Teil des Herzens zurückbleibt, wenn man fortgeht? Ich bin gebürtige Berlinerin und wuchs im Westteil der Stadt auf. Mein Kinderladen und meine Grundschule befanden sich im gutbürgerlichen Steglitz, das mich behütet Kind sein ließ. Wir spielten Fußball auf dem Lauenburger Platz und drehten das Glücksrad beim Straßenfest vor dem Edeka, weil wir Krimskrams gewinnen konnten. Wir sangen lauthals Lieder von der Punkrockband Die Ärzte und waren mehrfach miteinander verheiratet.

Wir hielten Schilder hoch für das Bündnis 90/Die Grünen und liefen damit durch die Straßen - einen Tag nach der Bundestagswahl 1990. Unser Green Team (von Greenpeace) traf sich einmal die Woche zum Entenfüttern und manchmal protestierten wir mit der Hilfe unserer Erzieher bei McDonald's gegen die Abholzung des Regenwalds. Auf dem Weg von der Schule nach Hause kauften wir saure Schnüre beim Bäcker.

An den Wochenenden ging ich mit meinen Eltern regelmäßig im Tiergarten spazieren - bis zur Berliner Mauer und wieder zurück. Abends hatten wir zuhause oft Besuch aus dem polnisch-tschechischen Freundeskreis meiner Eltern, was manchmal in wilde Tanzpartys ausartete zu Gitarrenliedern aus dem Widerstand. Eine Aura der Nostalgie und Melancholie lag in der Luft und drang, gehalten von den geschlossenen Altbaufenstern unserer Wohnung, in mein Kinderzimmer. Auf der Suche nach einem Schlafplatz legte sich einmal ein betrunkener Gast auf meinen Teppich, aber meine Mutter war ihm schon gefolgt und zog ihn an den Ohren wieder raus.

Deutschland war doch jetzt ein besseres Land

Von den kommunistischen Regierungen des Landes verwiesen, geflohen und enteignet kamen meine Eltern nach Deutschland, damit ich die Aussicht auf eine Zukunft ohne Zensur und ohne Angst hatte. Sie wollten mir ein Leben in Freiheit bieten. Deutschland war doch jetzt ein besseres Land, das Land der Konrad Adenauers. Und wir haben doch auch deutsche Wurzeln.

Verständnislos schüttelten meine Eltern den Kopf, als ich Anfang der 00er Jahre sagte, ich ziehe nach Israel, inmitten der Terrorwelle der zweiten Intifada. Zu der Zeit war ich oft im jüdischen Studentenverband. Wir schauten israelische Heldenfilme und gingen zu einem Krav-Maga-Kurs, in dem man lernte, sich gegen Messerangriffe zu verteidigen. In einer Art Boot- Camp-Training joggten wir über den Bebelplatz und um die Museumsinsel und fühlten uns ein paar Liegestütze später gestärkt. Fast jeden Tag trafen wir uns im Caras Café am Kurfürstendamm, tranken Cappuccino und hofften, dass die heimliche Flamme aufkreuzen und sich vielleicht dazusetzen würde oder wenigstens an den Nebentisch. Wir gingen in die Synagoge, interessierten uns aber nicht für die Gebete, tanzten auf dem Hanukkah-Ball und zogen von dort in die Karaoke-Bar und von da zur Tankstelle.

13 Jahre lebte ich in Israel - von 2003 bis 2016. Jeder Tag begann und endete im organisierten Chaos, Pünktlichkeit und Hierarchie waren unwichtig, dafür wurden Einfallsreichtum und schnelles Sprechen geschätzt. Es waren wichtige Jahre des Erwachsenwerdens und der Selbstständigkeit.

Besonders sind die Kindheitserinnerungen

Doch ein Leben in einem anderen Land zu führen, war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es gibt Dinge, die sind unersetzbar. Die kann weder ein guter Job noch die beste Freundin oder die Sonne ausgleichen. Für mich sind diese Dinge besonders die Kindheitserinnerungen. Sie sind gebunden an den Ort, an dem ich aufwuchs, dessen Geräusche mein Gehör kalibrierten und dessen Stadtlichter mir so vertraut sind wie die Muster meiner Haut. Neben meiner Familie vermisste ich diese Vertrautheit sehr.

Wahrscheinlich war es dieses Gefühl, vor dem mich meine Eltern mit ihrem Kopfschütteln bewahren wollten. Wahrscheinlich war es aber auch dieses Gefühl, das ich selbst erleben musste, um zu schätzen, was ich hatte, mich niederlassen zu können und Frieden zu finden. Anders als sie, die nicht zurück durften, war mein Zuhause nur ein paar Stunden Flug und eine müde Grenzkontrolle entfernt.

Seit ein paar Jahren lebe ich also wieder in Berlin bei meinen Kindheitserinnerungen. Hier kann mein Nervensystem alles ohne Anstrengung einordnen. Automatisch erkennt es den Geruch der Herbstblätter und der kalten Vegetation, der Altbaugemäuer, der Kacheln in der Dusche der Wohnung meiner Mutter. Ich streife durch den Tiergarten und mein Herz kitzelt und sagt: Das kenne ich. Hier bin ich zuhause.

Hannah Mann ist die Urenkelin von Heinrich Mann.