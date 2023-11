Nach Berichten zu Geiselnahme im Jobcenter Tatverdächtiger in Lehrte festgenommen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der an einer Bedrohungslage in einem Jobcenter in Lehrte in der Nähe von Hannover beteiligt gewesen sein soll. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

„Wir haben keine Informationen, dass Personen zu Schaden gekommen sind“, sagte ein Polizeisprecher. Aktuell habe man keine Kenntnisse über eine akute Gefährdung, gesicherte Informationen gebe es aber noch nicht.

„Wir haben eine Bedrohung vorgefunden, der Einsatz läuft“, sagte er weiter. Zu Berichten über eine mögliche Geiselnahme wollte sich der Sprecher nicht äußern. Derzeit werde geprüft, ob es weitere Beteiligte gebe.

Man solle den Ort meiden, die Umgebung des Jobcenters in der Innenstadt werde großräumig abgesperrt. (dpa)