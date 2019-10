Solidaritätszeichen für Halle

Mehr als 500 Menschen haben in Bayern nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle/Saale der Opfer gedacht. In Regensburg versammelten sich am Donnerstagabend nach Polizeiangaben rund 250 Menschen zu einer Mahnwache vor der jüdischen Gemeinde.



In München kamen mehr als 300 Menschen zu einem Friedensgebet an der Synagoge zusammen. Die Teilnehmer hielten Kerzen in ihren Händen und hielten eine Schweigeminute ab. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass diese Gewalt und dieser Hass uns alle angehen“, erklärte der katholische Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg.



in Hannover versammelten sich rund 250 Menschen zu einem multireligiösen Friedensgebet. Mit einer Schweigeminute in der Marktkirche gedachten sie der Opfer des Terroranschlags. „Wir haben gestern Szenen gesehen, die wir niemals mehr in Deutschland erleben wollten“, sagte die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Ingrid Wettberg. „Es war ein Anschlag auf unsere Werte in Deutschland.“



Trotz der Bedrohung denke sie nicht daran, in ein anderes Land auszuwandern, betonte Wettberg. Allerdings werde die jüdische Gemeinde nun weitere Sicherheitsvorkehrungen einführen müssen. „Wir müssen ein geschlossenes Haus sein, und seit gestern ein noch mehr geschlossenes Haus.“



Das Friedensgebet wurde von Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche, der jüdischen Gemeinde, der Muslime und der Bahai-Religion mitgestaltet. Eingeladen hatte der Rat der Religionen. Der Eingang zur Kirche wurde von Polizisten bewacht. (dpa)