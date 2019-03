Auch Vorträge über gesunde Ernährung, Arthrose, Alltag nach der OP gehören zum Programm. Beim Sport-Vortrag sitzen wir alle beisammen, Hüften, Knie, Halswirbelsäulen, Sprunggelenke, ausgekugelte Schultern. Die Dozentin zeigt uns das Bild einer Gruppe von Urmenschen, im Hintergrund ein glitzerndes Gewässer. „Was sehen Sie da?“, fragt sie pädagogisch. „Ick sehe den Wannsee!“, ruft ein Knie. Falsch – das Bild soll uns zeigen: Früher mussten sich Menschen ständig bewegen, um Nahrung zu finden, darauf ist unser Körper eingestellt, nicht auf stundenlanges Sitzen. Ich denke nur, dass die Urhorde mich mit meinen kaputten Hüften schnell liegen gelassen hätte. Dass ich wahrscheinlich verhungert wäre.

Egal welches Krankheitsbild man hat, fast jeden Tag gehen wir zur MTT, zur Medizinischen Trainingstherapie, oder, wie die Patienten sagen, in die „Muckibude“ – ein lichtdurchflutetes Fitness-Studio. Frauen mit Kopftuch trainieren in bodenlangen Mänteln neben dem jungen Mann mit kunterbunt tätowiertem Bein oder der ehemaligen Studienrätin an der Sprossenwand. Bei uns Hüften geht es darum, die Muskeln aufzubauen, die das Becken stabilisieren und den aufrechten Gang ermöglichen, Muskeln, die wir jahrelang geschont haben und die jetzt verkürzt, verklebt, durch die Operation in Mitleidenschaft gezogen sind. Abduktoren, Hüftstrecker, ran an die Arbeit!

Guido kündigt einen neuen Patienten an, am Vorabend hat er mit ihm telefoniert. „Hat der mich runtergeputzt! Nur weil ick zu ihm ,junger Mann‘ jesagt habe. Fand der unmöglich. Hätt ick denn alter Sack sagen sollen?“ Alle sind gespannt auf den Neuen. In Schmargendorf steigt ein gepflegter grauhaariger Herr mit Brille ein. Frau Köhler begrüßt ihn mit einem lauten „Guten Morgen, junger Mann!“ Er lässt sich nichts anmerken.

Das operierte Gebiet schmerzt

Es gibt einen Aberglauben unter Hüften: Die erste künstliche Hüfte sei prima, aber die zweite mache Probleme. Ich kann das nicht bestätigen. Die zweite Hüfte sitzt perfekt, mit Krücken laufe ich nach 14 Tagen Reha wie eine Göttin. Es ist, als hätte mein Arzt beim Einbau des Ersatzteils auch eine Schraube verstellt, sodass meine ganze Statik jetzt endlich so ist, wie sie vom Schöpfer mal gedacht war. Aufrecht, gerade, mühelos schwebe ich durch den Skulpturenpark. Lege ich die Krücken weg, schwanke ich allerdings wie auf hoher See. Klar, das operierte Gebiet schmerzt, Muskeln und Gewebe müssen sich regenerieren.

Im Vergleich zu den Leiden vieler anderer Reha-Patienten sind die Gangprobleme von uns Hüften nicht der Rede wert. Der Fenstermonteur, der 15 Jahre lang Fenster geschleppt hat – seine Wirbelsäule ist geschädigt, er kann den Job nicht mehr machen. Die Altenpflegerin, die immer so viel heben musste – sie hofft, dass sie in ihrer Firma eine andere Tätigkeit ausüben kann. Die Firmenchefin in ihren besten Jahren, die knapp einen Herzinfarkt überlebt hat, wird die Angst kaum mehr loswerden.

„Det sind die Gene“

Heute sitzt ein Mittsechziger neben mir, Ex-Fernfahrer, 45 Jahre unfallfrei gefahren, er will vor allem wieder trocken werden. „Dit läuft und läuft!“, stöhnt er. „Eine Windel reicht nicht!“ Nach seiner Prostata-OP braucht er mindestens zwei pro Reha-Tag. Vier Bypässe hat er schon, Diabetes, Arthrose. „Det sind die Gene.“ Frau Köhler findet, dass man nicht als Allererstes über Windeln und Urin reden sollte. Ihre Hämorrhoiden waren aber auch schon Thema.

Viele hier haben mehrere Krankheiten, die häufigsten Erklärungen sind: die Gene, das Alter („Ich bin halt Spätlese“) oder „Ich bin ein Kriegskind“. Die Jahrgänge ab 1940 sind jetzt im besten Reha-Alter, sie wurden als Kinder schlecht ernährt oder bekamen keine Medikamente. Andere Patienten begründen ihre Leiden religiös – „Als Gott die Krankheiten verteilt hat, hab ick immer ,hier‘ jeschrien.“ Der Graubart, der langsam an seinen Krücken vorwärtsschwankt, hat „in der Jugend zu viel Fußball auf Schotterplätzen gespielt“, daher seien jetzt alle Gelenke kaputt. Seine Hüft-OP war ein Rekord, nur 46 Minuten hat sie gedauert, berichtet er stolz – „da war nur Schrott drin, hat der Arzt gesagt“. Normal sind eine bis zwei Stunden OP-Zeit.

Bewundernswert ist der Galgenhumor, den einige an den Tag legen. Die rothaarige Dame mit dem blauen Lidschatten etwa hat Brustkrebs, Stents, Polyarthrose, Hüfte, jetzt Knie, auch das Sprunggelenk tut weh: „Aber ich hasse das, über Krankheiten zu klagen. Mir geht’s gut. Hab’ schließlich sonst keine Probleme.“

Der letzte Reha-Tag: „Kotztüte dabei?“

Die meisten Patienten sind zufrieden mit der Reha, sogar das Essen im Bistro schmeckt. Eine kleine kahlköpfige Frau mit Rollator mosert allerdings über den „Scheißvortrag“, den sie sich anhören musste, zum Thema Herzinfarkt und Schlaganfall. „Da hab ick am Wochenende jenau die Symptome jehabt! Weil der det so jenau beschrieben hat! War dann aber nur Sauerstoffmangel.“

Der letzte Reha-Tag, ein Freitag, Guido will ins Wochenende. „Kotztüte dabei?“, ruft er nach hinten und brettert los. Nach einer halben Stunde komme ich durchgeschüttelt, aber wohlbehalten zu Hause an. Fast springe ich aus dem Wagen, fast vergesse ich meine Krücken. Das geht ja flottivonhotti, lobt Guido. Adieu Reha, adieu Fahrdienst!

Ich trete auf die Straße. So muss sich Phönix gefühlt haben, als er aus der Asche stieg, oder der Lahme aus der Bibel, als der Heiland ihn gehend machte. Die moderne Medizin und die Solidargemeinschaft der Versicherten haben mir ein neues Leben geschenkt. Spätestens in ein paar Monaten werde ich tanzen, springen und freihändig um den Schlachtensee laufen können. Wie recht meine Bekannten doch hatten: Ich bin so jung, man glaubt es kaum.

