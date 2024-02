Nach Messerangriff auf Schüler in Wuppertal Polizei geht von Amoktat des Verdächtigen aus

Im Fall des Angriffs auf mehrere Schüler an einem Wuppertaler Gymnasium gehen die Ermittler von einer Amoktat des Verdächtigen aus. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

An der Schule waren mehrere Schüler verletzt worden. Ein Verdächtiger war festgenommen worden. Die Polizei und auch die Feuerwehr seien mit starken Kräften vor Ort, hieß es am Nachmittag. Es gebe fünf Verletzte. Auch der Festgenommene wurde dem Sprecher zufolge verletzt.

Nach dem Messerangriff liegen insgesamt drei Schüler verletzt auf Intensivstationen. Unter ihnen sei auch der 17 Jahre alte mutmaßliche Angreifer, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium im Stadtteil Elberfeld. Nach Angaben eines dpa-Reporters hat die Polizei Schüler in Gruppen aus dem Schulgebäude geführt, nachdem sie sich Medienberichten zufolge in den Klassenräumen verschanzt hatten. „Die Schülerinnen und Schüler sind in Sicherheit und werden betreut“, schrieb die Polizei auf der Plattform X.

Laut Polizei wurde nicht bei dem Vorfall geschossen. Bei dem Angrif soll der Tatverdächtige mehrere Stichwaffen genutzt haben. Das sagte Staatsanwalt Patrick Penders am Donnerstagnachmittag. Die Schule habe am Vormittag Amokalarm ausgelöst. „Ein 17-jähriger Schüler des Gymnasiums soll dort auf seine Mitschüler mit mehreren Stichwaffen eingestochen haben“, sagte Penders. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte habe der Verdächtige festgenommen werden können. Der Beschuldigte habe selbst Stichverletzungen aufgewiesen - mutmaßlich selbst zugefügt.

Der Einsatzort war am Donnerstagvormittag weiträumig abgesperrt, ein Polizeihubschrauber kreiste in der Luft. Unter den zahlreichen Einsatzkräften war auch ein Spezialeinsatzkommand (SEK) mit Maschinenpistolen. Zudem waren nach Beobachtung des dpa-Reporters auch Seelsorger vor Ort. Zuvor war bereits eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet worden. (dpa, AFP)