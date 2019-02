Mae Pongs Küche ist ziemlich vollgekramt, auf den Schränken stapeln sich Schüsseln, Dosen, Körbe und Geschirr. An den Wänden hängen verblichene Porträts des 2016 verstorbenen Königs Bhumibol, der das Land 70 Jahre geführt hat und bis heute in jedem Winkel des Landes verehrt wird. Es sind Mae Pongs private Räume, die sie auch nicht extra für Besucher hergerichtet hat.

Das passt zum Zeitgeist. Reisende möchten keine passiven Touristen mehr sein, die klassische Sehenswürdigkeiten abklappern, hat der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ festgestellt. Urlauber wollen den fremden Alltag erfahren, direkt und ungefiltert. Sie suchen die berühmte Authentizität.

Genau die verspricht der heutige Speiseplan: Curry mit Reis, Pad Thai, also Reisnudeln mit Eiern, Fischsauce und Tamarindenpaste, Kohlsuppe und ein Dessert aus Klebreis mit Kokos. Mae Pong schnippelt, mörsert, schmort – die Gäste machen es ihr nach. Gemüseputzen kriegen sie so hin. Das ist international.

Vor zehn Jahren gab es im Dorf Ban Na Ton Chan noch kein Angebot für Touristen: weder ein Restaurant noch eine Übernachtungsmöglichkeit und erst recht kein Programm. Trotzdem verirrten sich ab und zu ein paar Urlauber hierher. Mae Pong war die Erste, die anfing, die Leute in ihrer Küche zu bewirten. Später richtete sie in ihrem Garten ein Gasthäuschen ein.

Alles eine Nummer kleiner

Heute bieten um das Dorf 27 Familien sogenannte Homestays an, also Übernachtungsmöglichkeiten auf ihren Grundstücken. Sie organisieren kleine Radtouren, Workshops in traditioneller Webtechnik und bieten geführte Sonnenuntergangswanderungen an. Zur Erkundung der Reisfelder haben sie vor Kurzem einen klapprigen Bambussteg verlegt. Sogar eine Touristeninformation gibt es jetzt. Nur eben keine Souvenirstände, Kioske oder Erklärtafeln, und auch andere Farang, also westliche Touristen, sieht man wenige. In den Feldern arbeiten ein paar Reisbauern, auf den Straßen sind Dorfbewohner mit Mopeds unterwegs, in Badeschlappen und ohne Helm. Manches motorisierte Holzfahrzeug sieht aus wie selbst gebaut.

Die Provinz Sukhothai ist eine der ärmsten in ganz Thailand. Bislang profitiert hier nur die alte Königsstadt gleichen Namens vom Tourismus. Allerdings zieht das Unesco-Weltkulturerbe eher Tagesgäste an. Von deren Ausgaben bleibt bei den Einheimischen nicht viel hängen. Ein kleines Souvenir, ein Mittagessen im Ort und ein paar Selfies, dann ziehen die Ausflügler wieder weiter.

Bei einem Homestay-Konzept wie in Ban Na Ton Chan läuft das anders. Natürlich ist der Aufenthalt dort nicht so komfortabel wie in einem der Fünf-Sterne-Resorts mit ihren Spas und Infinity-Pools, die man an den Haupttouristenorten des Landes findet. Die Sonne geht über den Reisfeldern nicht ganz so spektakulär unter wie im Meer. In Ban Na Ton Chan ist alles eine Nummer kleiner. Dafür findet man sich dort auch nicht in einem Paralleluniversum wieder, das mit dem Leben der Einheimischen kaum etwas gemeinsam hat.

Die Gastfreundschaft hat einen praktischen Nebeneffekt

Zum Essen bei Mutter Pong setzen sich alle um eine robuste Holztafel, der man den häufigen Gebrauch ansieht. Dampfende Schüsseln und Bastkörbe werden herumgereicht. Mit dem gängigen Kokosmilch-Sahne-Klischee der thailändischen Küche hat das nichts zu tun, man schmeckt Thai-Basilikum, Kurkuma, Zitronengras heraus. Die Gerichte sind mit Fischsauce statt mit Salz gewürzt. Nur bei der Schärfe hat Mae Pong ein Zugeständnis an ihre westlichen Küchenhelfer gemacht. Im Topf schwimmt eine einzige Chilischote.

Aber wie fühlt sich das für sie an, wenn Besucher auf ihrer Jagd nach Authentizität in ihre Küche vordringen? Das finde sie nicht unangenehm, sagt sie. Bisher hätten die Gäste sich immer rücksichtsvoll verhalten. Und einen großen Vorteil habe es außerdem: „Seitdem ich das mache, ist es viel ordentlicher bei mir.“