„Normales Gespräch nicht mehr möglich“ Warum ausgerechnet ein Wildecker Herzbube Insidernews über Bruce Willis hat

Der ehemalige Schauspieler Bruce Willis (67) ist verwandt mit Wilfried Gliem (76) – seines Zeichens Volksmusiker der Wildecker Herzbuben. Zwischen dem Hollywoodstar und dem Nordhessen gibt es also eine direkte familiäre Verbindung.

Wir verraten, wie die beiden Promis miteinander verwandt sind und was Gliem über den Gesundheitszustand des Schauspielers zu berichten weiß.

Die 73-jährige Ehefrau von Wilfried Gliem, Elke, ist die Großcousine von Willis‘ deutscher Mutter Marlene (86). Diese wanderte bereits im Jahr 1957 mit ihrem Sohn Bruce aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz in die USA aus.

Bruce Willis

Bruce Willis wurde am 19.03.1955 in Idar-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und seiner deutschen Frau geboren. Die Familie wanderte zwei Jahre nach seiner Geburt in die USA aus. Bruce Willis wuchs danach in New Jersey auf.

Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte er 1988 mit dem Kinofilm „Stirb langsam“. Nach mehreren Hollywood-Filmen wurde er 2006 mit einem Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“ geehrt. Er wurde außerdem mit renommierten Preisen, wie mehreren „Emmys“, einem „Golden Globe“ und einer „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet.

Der Hollywood-Schauspieler Bruce Willis (Archivbild). © IMAGO/MediaPunch

Ende März 2022, nach seinem 67. Geburtstag, gab Willis das Ende seiner Schauspielkarriere bekannt. Grund dafür war die Erkrankung an einer frontotemporalen Demenz.

Bruce Willis hat insgesamt fünf Kinder: Rumer, Scout und Tallulah aus der Ehe mit seiner Schauspielkollegin Demi Moore, die bereits 2000 geschieden wurde. Zwei weitere Töchter, Evelyn und Mabel, bekam Willis mit seiner jetzigen Frau, dem ehemaligen britischen Model Emma Heming-Willis.