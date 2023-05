Nur zehn Tage vor der Verjährung Bundespolizei nimmt Drogenschmuggler am Frankfurter Flughafen fest

Kurz vor Verjährung seiner Tat ist ein 45-Jähriger am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei festgenommen worden.

Der Mann sei im Jahr 2012 in Düsseldorf wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Verbüßen müsse er davon noch 485 Tage, deshalb bestand Haftbefehl – aber nur noch wenige Tage: Die Verjährung wäre übernächstes Wochenende, am 13. Mai, eingetreten.

Der Haftbefehl wäre dann gelöscht worden, erklärte die Bundespolizei. Die Beamten fassten den Mann am Mittwoch. (dpa)