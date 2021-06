Ein im Mittelmeer treibender Ölteppich hat die Behörden auf der französischen Urlauberinsel Korsika in Alarm versetzt. "Wir befürchten, dass Teile dieser Verschmutzung heute die korsische Küste erreichen", sagte am Samstag die zuständige Behördensprecherin Christine Ribbe der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Marine-Schiffe mit speziell geschulter Besatzung und dem nötigen Gerät seien zu dem Ölteppich entsandt worden.

Das Öl, das offenbar von einem Schiff verklappt wurde, war erstmals am Freitagmittag von Flugzeugen aus entdeckt worden. Bei genaueren Erkundungsflügen mit Flugzeugen und Hubschraubern wurden am Samstagmorgen dann mehrere Ölflecken gesichtet, die sich auf rund 35 Kilometern hinziehen. Einige davon bewegten sich in Richtung der Sandstrände rings um Aleria im Osten der Insel.

Diese Strände sollten vorerst nicht besucht werden, erklärten die Behörden. Zudem verboten sie vorerst den Fischfang in der Region. (AFP)