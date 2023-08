Ohren auf Die besten Kopfhörer für Daheim und Unterwegs

Bei Bluetooth-Kopfhörern haben wir uns an beste Audio-Qualität mit kristallklaren Höhen und satten Bässen in minimalistischen Designs ebenso gewöhnt wie an kabellose Over-Ear-Kopfhörer – zum Beispiel die Bose NC 700 mit aktiver Geräuschunterdrückung.

Sie können den Zuhörer in jeden Konzertsaal dieser Welt versetzen, taugen aber genauso als Headset zum Zoom-Call. Zugleich gibt es auch in diesem Technologie-Sektor Neuerungen, die so überraschend sind, dass sie sogar in Science-Fiction-Thrillern vorkommen.

Die Bose NC 700 zeichnen sich als Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und aktiver Geräuschunterdrückung bei allerbester Audio-Qualität durch besonders hohen Tragekomfort aus. Sie können den Hörer in jeden beliebigen Konzertsaal versetzen, aber auch zum Telefonieren taugen sie. Der Akku reicht bis zu 20 Stunden. Durch Tippen und Streichen der rechten Kopfhörerschale lässt sich der NC 700 bequem steuern. Marktpreis: ab 270 Euro. © Bose

In seinem Roman „Origin“ lässt Bestseller-Autor Dan Brown seinen Titelhelden über die sogenannten Transduce-Kopfhörer staunen. Hierzulande firmieren sie als Knochenschall-Kopfhörer: Die Töne werden nicht über die Luft ans Trommelfell übertragen, sondern über die Wangenknochen direkt ans Mittelohr. Das Ohr selbst bleibt damit frei, wodurch sich diese Kopfhörer ganz besonders für Menschen eigenen, die zum Beispiel beim Radfahren oder Joggen die Umwelt nicht ausblenden wollen.

Bei den OpenRun Pro von Shokz wird der Schall über die Wangenknochen übertragen. Man spricht darum von Knochenschall-Kopfhörern. Die Ohren bleiben bei den sehr leichten Bügel-Modellen frei, was sie zu idealen Sport-Kopfhörern macht. Mit den Open-Ear-Kopfhörer lässt sich zugleich entspannt bis zu acht Stunden telefonieren. Marktpreis: ab 175 Euro. © Shokz

Die OpenRun Pro von Knochenschall-Pionier Shokz können in den mittleren und höheren Tonlagen durchaus mit ihren Konkurrenten mithalten. Auch als schnurloses Telefonie-Headset sind sie bestens geeignet. Nur im Bassbereich schwächeln sie ein wenig.

Bei der zweiten Generation von Apples AirPods Pro wurde die Geräuschunterdrückung mittels Advanced Noise Cancelling nochmals verbessert. Zudem kann die Lautstärke nun an den Kopfhörern selbst angepasst werden. Schon fünf Minuten im Lade-Case verlängern die Spieldauer der In-Ears – bis zu sechs Stunden – um eine weitere Stunde. Marktpreis: ab 250 Euro. © Apple

Und obwohl die Open-Ear-Kopfhörer gerade nicht dafür gedacht sind, die Umwelt auszuschließen, spielt bei den extrem leichten Bügel-Modellen von Shokz die aktive Geräuschunterdrückung – auch bekannt als Active Noise Cancelling oder kurz ANC – eine Rolle. Sie dient hier allerdings dazu, beim Telefonieren Störgeräusche zu eliminieren. Gemeint ist damit, dass nicht nur stumpf alle Umgebungsgeräusche entfernt werden sollen, sondern gezielt nur die Störgeräusche. Dies ist besonders im Transparenz-Modus wichtig, bei dem über die eingebauten Mikrofone die Außengeräusche zum Teil durchgelassen werden.

Apple spricht bei seinen Kopfhörern Air Pods Pro, die es inzwischen in der verbesserten zweiten Generation gibt, sogar von Advanced Noise Cancelling.

Beats by Dre gehört zu Apple und ist deshalb als direkte Alternative zu AirPods gedacht. Ganz neu sind die In-Ear-Kopfhörer Stereo Buds plus, die vom Sound noch mal deutlich zugelegt haben. Sie sitzen auch bei kleineren Ohren sicher und bequem. Sie eigenen sich besonders gut zum Telefonieren – mit drei Mikrofonen werden Umgebungsgeräusche wie Wind gefiltert. Marktpreis: ab 200 Euro. © Beats by Dre

Elementar für alle schnurlosen Kopfhörer ist die Bluetooth-Technik, mit der die Geräte mit Smartphones, Tablets, Computern oder Fernsehern gekoppelt werden.

Die Kopfhörer von Adidas sind für Läufer:innen gemacht, die ihre eigene Solaranlage dabei haben wollen. So lädt sich der Akku auf, wenn man draußen Sport macht. Dafür ist das Gewicht vergleichsweise hoch. Der Sound ist mehr als solide und die Kopfhörer sitzen fest auf den Ohren, 200 Euro. © Adidas

Auch Bluetooth wird ständig weiterentwickelt. Je aktueller die Technik, desto besser die Audioqualität bei möglichst geringem Energieverbrauch und größerer Reichweite.

Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass der Standard 5.1 oder 5.2 eingesetzt wird. Noch besser in Kombination mit der revolutionären Bluetooth-Weiterentwicklung LE Audio.