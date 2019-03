Menschen wie Shikoh Kihika haben dem tribalistischen Denken den Kampf angesagt. Die 26-Jährige – Jeans, bunt kariertes Hemd und Kurzhaarschnitt – gründete vor knapp vier Jahren die Non-Profit-Organisation „TribelessYouth“, auf Deutsch: stammeslose Jugend, mit heute etwa 150 Aktivisten. Bevor Kihika zur Aktivistin wurde, studierte sie Public Relations, arbeitete in einem Laden. Ihre Familie gehört den Kikuyu an. Auslöser für ihr Engagement waren ihre alltäglichen Erfahrungen. Auf der Straße wurde sie in einer ihr fremden Sprache angesprochen – weil ihre Zähne so weiß sind. Das ist das Merkmal eines Stamms, der für Landwirtschaft und Viehzucht bekannt ist.

Auch mit Blick auf die Beine und die Körpergröße ordnen Kenianer einander sofort einem Stamm zu. So haben Luo angeblich eine dunklere Hautfarbe als Kikuyu. Zudem würden die Füße der Luo etwas kräftiger aussehen, sie seien auch insgesamt stärker und größer, Kikuyu hingegen eher klein. Shikoh Kihika findet das lächerlich und diskriminierend. Als sie einmal im Bus ein älterer Mann ansprach, weil er sie partout keiner Gruppe zurechnen konnte, wurde sie ein bisschen wütend. „Ich bin Kenianerin“, erklärte sie ihm auf Kisuaheli, „und ich versuche für meinen Freiraum zu kämpfen.“ Der Mann blickte sie entsetzt an.

Seine Nationalität über die Stammeszugehörigkeit zu stellen, sei für Leute in seiner Generation unvorstellbar, sagt Kihika. Sie sitzt am Laptop in ihrem Büro des „Midrift Human Rights Networks“ in Nakuru, der viertgrößten Stadt Kenias. Von Nairobi sind es dreieinhalb Stunden bis hierher. Auf dem Weg passiert man den Naivashasee.

Lernt die Vielfalt der Kulturen wertzuschätzen

Kihikas Büro liegt direkt im Zentrum. Die Vorhänge sind zugezogen, an den Wänden hängen politische Plakate, die Polizeigewalt und Tribalismus verurteilen. Kihika klickt sich durch ihre Profile in den sozialen Medien. Auf Twitter hat die Aktivistin 34 000 Follower, etwa 8000 folgen dem Hashtag #TribelessYouth. Das ist nicht viel in einem Land mit 48 Millionen Einwohnern, auch wenn ein großer Teil der Kenianer keinen Zugang zum Internet hat. Dennoch gilt Kihika besonders in jungen Fernsehformaten als Vorbild und wird oft als Gesprächspartnerin zu Talkshows eingeladen. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler nannte den Hashtag #TribelessYouth einst als Beispiel für die positive Kraft, die von Jugendlichen in Kenia ausgehe. Kihika selbst sagt: „Wir haben einen Dialog in Gang gesetzt, den es so vorher nie gegeben hat. Die Menschen haben angefangen, über ihre Identität zu sprechen.“

Die Startseite von tribelessyouth.org zeigt ein junges Mädchen mit traditionellem Perlenschmuck, im Hintergrund prangt eine 42. Die Zahl steht für alle kenianischen Stämme, und der Schmuck vereint die traditionelle Kleidung der Luo und der Kikuyu. Botschaft des Bildes: Lernt die Vielfalt der Kulturen wertzuschätzen.

Shikoh Kihika denkt jetzt schon über die nächsten Wahlen nach, die 2022 stattfinden werden. „Wir müssen sie loslösen vom tribalistischen Narrativ“, sagt sie. Als es in den 1960er Jahren um die Unabhängigkeit ging, kämpften Kikuyu und Luo noch zusammen, doch zerstritten sich ihre Anführer bald. Gleich die ersten Parteien entstanden entlang ethnischer Zugehörigkeit. Schon Staatsgründer Jomo Kenyatta, der Vater des amtierenden Präsidenten Uhuru Kenyatta, verschaffte seinen Kikuyu besser bezahlte Jobs und größere Landflächen. Bis heute werden Posten in der Verwaltung und in staatlichen Organisationen nicht nach Eignung oder Leistung vergeben, sondern nach Herkunft.