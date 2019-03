Kihika braucht frische Luft. Bei einem Spaziergang durch die Straßen von Nakuru kommt sie an kleinen Shops vorbei, davor stehen Frauen mit Schubkarren voller Obst und Gemüse. Kihika holt zu einem Vortrag aus: Die Regierung müsse endlich die Verfassung respektieren. Denn diese verbietet eigentlich jegliche Art von Diskriminierung, erst 2010 wurde sie reformiert und um einen umfangreichen Grundrechtekatalog erweitert. Die Bevölkerung hoffte damals auf eine schnelle Verbesserung der Lebensbedingungen. Denn auch wenn Kenia in der Region als wirtschaftlich stark gilt, gibt es immer noch viel Armut. Der Wohlstand konzentriert sich auf Nairobi. In anderen Teilen des Landes gibt es immer wieder Dürre- und Hungerkatastrophen. Die Arbeitslosenzahl ist hoch – besonders bei jungen Erwachsenen – und eine gute Bildung für viele zu teuer. Auch eine ordentliche Behandlung im Krankenhaus kann sich kaum einer leisten, die Menschen in den Slums sind nur selten krankenversichert. Die Frustration ist groß. Und die Regierung Uhuru Kenyattas, seit 2013 an der Macht, sei die korrupteste seit Langem, heißt es in Presseberichten und auf der Straße.

Als Kenyatta bei den umstrittenen Wahlen von 2017 in seinem Amt bestätigt wurde, kämpften wieder Luo und Kikuyu um die Vorherrschaft. In den Medien konnte man wütende Massen sehen, die sich durch Nairobis Straßen kämpften, brennende Autoreifen und Wolken vom Tränengas. 150 Menschen starben.

Gejubelt oder sich geärgert wird im Stillen

Omamo Gikho Edmond berichtet in seinem kleinen Apartment in Nairobi – die Wände sind kahl, die Einrichtung provisorisch, im Hintergrund läuft der Fernseher – von den Wahlen. „Es macht mich wütend, dass die Führung Tribalismus immer wieder als Wahlkampfmittel einsetzt“, sagt der 26-Jährige. Zum Beispiel warben Politiker auf dem nationalen Kanal stundenlang in der eigenen Stammessprache für sich. Gikho selbst hat nicht gewählt, weil er sich nicht traute, seine Wohnung zu verlassen – aus Furcht vor den Gegnern seines Stammes. „Und ich hatte Angst um meine Luo-Leute“, sagt er. Die Proteste, die es damals gab, verfolgte er von seiner Dachterrasse aus. „Immer wieder stiegen große dunkle Rauchwolken im Central Business District auf.“ Seine ältere Schwester hatte in den Tagen, in denen die Stimmen ausgezählt wurden, Unterschlupf bei ihm gesucht. Sie lebt in einem größtenteils von Kikuyu geprägten Stadtteil und fühlte sich dort bis zur Bekanntgabe des Wahlsiegers nicht sicher.

Gikho, der als Cutter und Grafikdesigner arbeitet, stammt aus einer Stadt in der Nähe des Viktoriasees, wo überwiegend Luo leben. Dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen, erst fürs Studium kam er in die Hauptstadt. Sein Beispiel zeigt, wie stark der Tribalismus selbst jene prägt, die ihn eigentlich ablehnen. „Ich bin Luo“, sagt er mit fester Stimme. „Meine Kinder, deren Kinder und alle folgenden Nachkommen werden auch Luo sein.“

In Nairobi stellen sich manche junge Leute nur mit ihrem englischen Namen vor und sprechen Fremde ausschließlich in einer der zwei Amtssprachen an. Der junge Schreiner Eko Glen sagt, in der Hauptstadt hätten es die Tribalisten tatsächlich schwer. „Doch auch wenn das Zusammenleben friedlich scheint: Sobald in einer politischen Diskussion ein falsches Wort fällt, wird es kritisch.“ Glen – weinroter Sweater zu weißer Hose und eine tief ins Gesicht gezogene schwarze Kappe – hat Freunde, die aus unterschiedlichsten ethnischen Gruppen stammen. Er weiß das, doch darüber gesprochen werde nicht. Die Verkündung der Wahlergebnisse 2007 haben sie damals sogar zusammen in einer Kneipe geschaut. Wer sein Favorit war, verriet Glen den anderen nicht, und er will auch nicht, dass es in der Zeitung steht.

Gejubelt oder sich geärgert wird im Stillen – aus Respekt vor den anderen und um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Kenia zu einen, heißt für die Jugend des Landes im Zweifel: zu schweigen.

Die Recherche wurde von der Katholischen Journalistenschule ifp in München unterstützt.