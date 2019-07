Man pflegt das Familiäre. Das gräfliche Wappen prangt auf Tüchern und Gläsern, beim Frühstück wird der Gast nicht nach der Zimmernummer, sondern nach dem Namen gefragt, bevor er sich Birchermüsli und Landleberwurst holt, ein frisch gebratenes Spiegelei bestellt und sich die Morgensonne durch die hohen Sprossenfenster ins Gesicht scheinen lässt. Draußen zieht die erste Walkingtruppe vorbei, es wird nicht die letzte bleiben, auch umliegende Kliniken nutzen das Areal. Zwei der zwölf Gärtner rupfen die verblühten Tulpen aus den Beeten, die mehrmals im Jahr komplett neu bepflanzt werden, nach allen Regeln der Gartenkunst. Der Gräfliche Park gehört zum Europäischen Gartennetzwerk.

Caspar’s heißt das helle Restaurant, wie der Freiherr, nach dessen Hund Oscar die Bar benannt wurde. Bis unter die hohe Decke reichen die mit alten Büchern der Familie bestückten Regale, sympathische Raumteiler, die dem Saal das Saalige nehmen. Natürlich werden auch zur westfälischen Potthucke, zur ayurvedischen Dhalsuppe oder dem Flanksteak „mit komprimierter Wassermelone“ mildes Caspar-Heinrich-Sprudelwasser kredenzt, das in einer benachbarten Anlage, zusammen mit einer hauseigenen Cola, zum Verkauf abgefüllt wird.

Es gibt noch andere Möglichkeiten, sich an Wasser zu erfreuen. Etwa schwimmenderweise im 25 Meter langen dampfenden Außenpool, mit eigenem Quellwasser gefüllt. Oder man legt sich in die Badewanne: eine Viertelstunde im warmen Kohlensäuremineralbad, das Herz, Haut und Kreislauf anregt. Die Bäume und das Sprossenfenster spiegeln sich so klar im Wasser, dass dieses undurchsichtig wird. Fast fühlt man sich ein wenig beschwipst von diesem prickelnden Perlen.

Aktuelle Pflichtlektüre: „Fräulein Nettes kurzer Sommer“

Solchermaßen belebt, könnte man danach im Park Schach spielen. Wenn man es denn könnte. Zu den weiteren Vergnügungen an Land gehören Tennisspielen (auf Asche oder Rasen), Golfen, Jagen oder, ganz faul, sich auf eine der weißen Gartenbänke zu setzen und zu lesen.

Aktuelle Pflichtlektüre: Karen Duves neuer Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ über Annette von Droste-Hülshoff. Das Buch enthält mehrere ebenso muntere wie realitätsnahe Kapitel über die Kur der unter Kopfweh, Unterbauchweh, Augenweh und Fernweh leidenden Dichterin und ihrer Großmutter in Bad Driburg. Nach Annette ist hier auch ein mit Biedermeiermöbeln stilgerecht ausgestattetes Logierhaus benannt.

Wer damals nicht morgens um sechs schon mit dem Trinken begann, schaffte sein Pensum nie. Zwölf Becher am Tag sollte die Droste am Ende ihrer Kur bewältigen. Und spazieren gehen!, riet der Arzt.

Das muss man dem Gast des 21. Jahrhunderts, der nichts mehr als Ruhe sucht, nicht zweimal sagen. An der Roterle und der Sumpfeiche vorbei, landet man vor der bezaubernden Diotima-Insel, die die gartenbegeisterte Mutter des jetzigen Grafen in den Teich gesetzt hat, an dessen Ufer die Enten gerade kollektiv Mittagsschlaf halten. Hölderlin hat hier, im Kurbad, 1796 seinen wohl glücklichsten Sommer verbracht, mit der geliebten Susette Gontard, seiner „Diotima“.

„Leben bedeutet Weitergehen“

Daran erinnert die Diotima Gesellschaft, gegründet von der quirligen Gräfin Annabelle, die heute die Kulturtradition des Bades lebendig hält. Mag es die Sammlung des kunstliebenden Gründungsvorvaters, Rembrandt, Caravaggio & Co, schon lange nicht mehr geben – jetzt lädt die Hausherrin und Kunsthistorikerin zeitgenössische Künstler zu Ausstellungsprojekten ein, setzt Konzerte und Lesungen zwischen Meditation, Qi Gong und Rückengymnastik aufs Kurprogramm. Natürlich hat Karen Duve ihren Bestseller über Fräulein Nette hier vorgestellt, an diesem Sonntag liest Christian Berkel aus seinem Familienroman.

Gräfin Annabelle hat auch mit einer Innenarchitektin die Zimmer neu gestaltet und möbliert. Auf der Tapete blühen an Warhol erinnernde Tulpen. „Die alten Häuser“, sagt der indische Ayurveda-Arzt, der seine Heilkunst in sechster Generation ausübt, „haben alle ihre eigene Energie. Wie ein erfahrener Mensch. Aber man muss sie pflegen, damit sie diese abgeben.“

Was Vaidya Kumaran Rajsekhar ebenfalls sagt im Gespräch: „Leben bedeutet Weitergehen.“ Das gilt auch für das Resort, das den medizinischen Aspekt wieder stärker betont, mit westlichen wie östlichen Methoden. Da zur Unternehmensgruppe der Familie mehrere Rehakliniken gehören, hat man die ärztlichen Fachleute vor der Hoteltür. Allerdings sind die Angebote, auch zur Prävention, flexibler als vor 50 Jahren, reichen von ein, zwei Tagen Schnuppern bis zur zweiwöchigen Kur.

Nur die Sehnsucht, die bleibt immer gleich. Die Menschen kommen, wie der Badearzt anno 1792 schrieb, „um das Landleben zu genießen, von dem Joche des Geschäftslebens befreyet, einmal frei zu atmen.“ Und zur Freude des Großstädters, muss man, einmal angekommen, nirgendwo mehr hin.