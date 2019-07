Hinkommen

Mit der Bahn je nach Verbindung in viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden von Berlin aus. Sparpreis ab 26,90 Euro.

Unterkommen

Gräflicher Park Health & Balance Resort. Brunnenallee 1, Bad Driburg. Doppelzimmer mit Frühstück ab 84,50 Euro. Es gibt zahlreiche Arrangements, auch zum Heilfasten und für Ayurvedakuren: graeflicher-park.de

Das Hotel hat die Reise unterstützt.

Rumkommen

Für auswärtige Besucher kostet der Eintritt in den Park fünf Euro. Jeden Dienstag um 14.30 gibt der leitende Gärtner eine anderthalbstündige Führung. Von Bad Driburg aus bieten sich verschiedene Ausflüge an: zum Schloss Corvey (Weltkulturerbe); in den Teutoburger Wald, in dem Hölderlin so gerne wandern ging; zur Porzellanmanufaktur Fürstenberg; zum Hermannsdenkmal; nach Paderborn, mit seinem großen Computermuseum; in die Altstadt von Detmold; oder nach Herford, in das von Frank Gehry entworfene Museum für moderne Kunst und Design.