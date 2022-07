Minenarbeiter in Angola haben einen 170 Karat schweren rosafarbenen Diamanten geschürft. Es handle sich vermutlich um den größten rosafarbenen Rohdiamanten, der in den vergangenen 300 Jahren weltweit entdeckt wurde, teilte das australische Unternehmen Lucapa Diamond Company als Betreiber der im Nordosten Angolas gelegenen Mine am Mittwoch mit. In Anlehnung an den Namen der Mine taufte es den Diamanten „The Lulo Rose“.

Auch die angolanische Regierung als Partnerin der Lulo-Mine feierte den Edelstein-Fund. Nach ihren Angaben handelt es sich um einen Diamanten des Typs IIa - die Kategorie umfasst besonders seltene und reine Steine.

„Lulo Rose“ soll nun auf einer internationalen Auktion verkauft werden. Auch wenn der Rohdiamant noch geschliffen und poliert werden muss, um seinen vollen Wert zu erreichen - ein Prozess, bei dem ein Stein die Hälfte seines Gewichts verlieren kann - dürfte er für einen astronomischen Preis den Besitzer wechseln.

Ähnliche rosafarbene Diamanten haben in der Vergangenheit Rekordpreise erzielt: Den bisherigen Höchstpreis von 71,2 Millionen Dollar (damals 66,7 Millionen Euro) erzielte 2017 der 59,6 Karat schwere „Pink Star“ bei einer Versteigerung in Hongkong. (AFP)