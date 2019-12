Mit Partys und Feuerwerk werden Milliarden Menschen in der Nacht zum Mittwoch das neue Jahr und die 20er Jahre willkommen heißen. Den Anfang machten die pazifischen Inselstaaten Samoa und Kribati, die schon um 11 Uhr vormittags mitteleuropäischer Zeit ins neue Jahr starteten. Neuseeland folgte um 12 Uhr.

Über Samoas Hauptstadt Apia erstrahlte wie schon in vorherigen Jahren ein großes Feuerwerk. Nicht wenige Touristen nehmen eigens zu Silvester die Flugreise ins entlegene Pazifikgebiet auf sich, um beim Jahreswechsel weltweit ganz vorn dabei zu sein. Samoa hatte sich 2011 per Verlegung der eigenen Zeitzone in die Silvester-Pole-Position gebracht und ist damit noch eine Stunde früher im neuen Jahr als Neuseeland.

Für besonders Feierfreudige ergibt sich theoretisch die Möglichkeit, gleich zweimal ins neue Jahr hineinzurutschen, indem man von Samoa ins östlich der Datumsgrenze gelegene Amerikanisch-Samoa reist. Zwischen den Hauptstädten liegen nur rund 125 Kilometer Luftlinie, aber 25 Stunden Zeitunterschied. Das US-Außengebiet markiert so den Schlusspunkt im Silvester-Reigen rund um den Globus.

Ein Ausbruch der Masern überschattet die Feiern. Seit Oktober sind 81 Menschen an der Viruserkrankung gestorben. Erst am Samstag hatte das Gesundheitsministerium einen sechswöchigen Notstand aufgehoben, nachdem eine flächendeckende Impfaktion nahezu alle der knapp 200.000 Einwohner erfasst hatte.

Wer startet wann ins Jahr 2020?

11 Uhr: Samoa, Kribati

12 Uhr: Auckland (Neuseeland)

14 Uhr: Sydney (Australien)

21 Uhr: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

22 Uhr: Moskau (Russland)

23 Uhr: Athen (Griechenland)

1 Uhr: London (Großbritannien)

3 Uhr: Rio de Janeiro (Brasilien)

4 Uhr: Buenos Aires (Argentinien)

6 Uhr: New York (USA)

9 Uhr: Los Angeles (USA)

11 Uhr: Honolulu in Hawaii (USA)

12 Uhr: Pago Pago (Amerikanisch Samoa)

13 Uhr: Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS kann an Silvester gleich 15 Mal ins neue Jahr rutschen. So oft werde die Besatzung am 1. Januar die Datumsgrenze überschreiten, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos der Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge mit. Die Raumstation umrundet die Erde alle eineinhalb Stunden. Vor zwölf Monaten konnte die ISS sogar 16 Mal das neue Jahr begrüßen.

Mehr zum Thema Panorama Samoa springt in die Zukunft

Roskosmos nannte drei Orte, an denen die Crew feiern will: jeweils nach Ortszeit über dem Kontrollzentrum Houston (US-Bundesstaat Texas), über dem Baikalsee in Sibirien und über dem Pazifik. (dpa)