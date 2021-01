Einem Bericht des britischen „Chicago Tribune“ zufolge hat sich ein US-Amerikaner drei Monate im Flughafen von Chicago versteckt, weil er aufgrund der Corona-Pandemie Angst hatte, das Gebäude zu verlassen.

Der Mann aus Kalifornien habe die Zeit in einem gesicherten Bereich des O'Hare International Airport verbracht, bis er am vergangenen Wochenende verhaftet wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 36-Jährige ist nun wegen unbefugten Zutritts einer verbotenen Zone des Flughafens und Diebstahls angeklagt.

Laut Staatsanwaltschaft sei er am 19. Oktober mit einem Flugzeug aus Los Angeles in Chicago gelandet und lebte seitdem im Flughafengebäude, ohne entdeckt zu werden.

Am Samstag dann griffen zwei Mitarbeiter der Fluglinie United Airlines den Mann auf und wollten seinen Dienstausweis sehen. Dem „Chicago Tribune“-Bericht zufolge soll er daraufhin seine Maske nach unten geschoben haben und den Angestellten den Ausweis eines Flughafen-Angestellten gezeigt haben, der um seinen Hals hing.

Der Ausweis gehörte allerdings dem Flughafen-Angestellten, der ihn am 26. Oktober als vermisst gemeldet hatte. Die beiden Mitarbeiter, die den 36-Jährigen fanden, riefen die Polizei, die ihn in Gewahrsam nahm.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Mann gab an, den Dienstausweis im Flughafen gefunden zu haben und dass er, „aufgrund von Covid-19 Angst hatte, nach Hause zu gehen“. Er berichtete der Staatsanwaltschaft, dass er durch Essen, das ihm Passagiere gaben, über die Runde gekommen sei.

Mehr zum Thema Coronavirus in Deutschland und der Welt Großbritannien verzeichnet weltweit höchste Corona-Todesquote

Dem Bericht des „Chicago Tribune“ zufolge wohnt der Mann in einer Wohngemeinschaft in Orange, Kalifornien und hat keinen kriminellen Hintergrund. Er sei derzeit arbeitslos. Dem Mann ist es laut Staatsanwaltschaft verboten, den Flughafen in Chicago nochmals zu betreten. Er dürfe wieder auf freien Fuß, wenn er eine Kaution von 1000 Euro zahlt. Die Gerichtsverhandlung wird am 27. Januar fortgeführt. (Tsp)