Während des Hitze-Wochenendes hat der Deutsche Wetterdienst in Cottbus am Sonntag einen Allzeit-Temperaturrekord von 39,2 Grad gemessen. Das war nicht nur der höchste Wert des Wochenendes in Deutschland, sondern auch der bislang höchste Wert an dieser Messstelle überhaupt. Am 29. Juli 1921 waren 38,9 Grad verzeichnet worden, wie der DWD weiter auf Twitter mitteilte.

Auch in Berlin sind die Temperaturen am Wochenende auf in diesem Jahr bisher unerreichte Werte von weit über 30 Grad geklettert. Der DWD machte am Samstag und Sonntag mit einer amtlichen Hitzewarnung für Berlin und Teile Brandenburgs auf die außergewöhnliche Wärmebelastung aufmerksam.

Das hochsommerliche Wetter trieb viele Menschen am Samstag an Seen oder ins Freibad. Mit 37,1 Grad wurden nach DWD-Angaben am späten Nachmittag die höchsten Werte an den Messstationen Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein (Baden-Württemberg) und in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) registriert. In Berlin kamen zwei Menschen bei Badeunfällen ums Leben.

Amtliche Hitzewarnung für die Hauptstadtregion

In der Region Berlin-Brandenburg gilt angesichts hochsommerlicher Temperaturen weit über 30 Grad bis Sonntag, 19 Uhr, eine amtliche Hitzewarnung des DWD. Für die Bundeshauptstadt, Potsdam und weitere Kreise werde - wie bereits am Samstag - erneut eine starke Wärmebelastung erwartet, teilte der Wetterdienst am Sonntagmorgen auf seiner Internetseite mit.

Zudem machten die Experten vielerorts erneut auf die ungewohnt hohe UV-Strahlung und die Notwendigkeit entsprechender Schutzmaßnahmen aufmerksam.

Schon am Samstag hatte der DWD in der Hauptstadtregion vor starker Hitzebelastung gewarnt. Vor allem ältere und andere Menschen mit einem tendenziell instabilen Kreislauf gelten bei solcher Hitze als besonders gefährdet. Am Sonntag wurde in Offenbach im Bereich des Oberrheins sogar vor einer extremen Hitzebelastung gewarnt.

Örtliche Gewitter und Unwetter möglich

Doch nicht überall und nicht ganztägig droht am Sonntag das Hitzechaos. Nach einem heißen Start in den Tag dürften laut Vorhersage ab dem Nachmittag vor allem über der Mitte, im südwestdeutschen Bergland sowie an den Alpen vermehrt Wolken aufquellen. Es kann örtlich kräftige Gewitter und Unwetter geben.

Der astronomische und auch kalendarische Sommerbeginn ist am Dienstag (21. Juni). Dann erreicht die Sonne ihren nördlichsten Punkt über der Erde und am Mittag ihren höchsten Stand des Jahres.

An diesem ersten Sommertag dürfte es laut Vorhersage vor allem im Süden und Südwesten Quellwolken und örtlich Schauer und Gewitter geben. In der Nordhälfte wird es wahrscheinlich 22 bis 28 Grad warm, an den Küsten bleibt es etwas kühler. Nach Süden hin wird es zum Teil wohl nochmals heiß mit 27 bis 33 Grad.

Hohe Waldbrandgefahr

Wegen der starken Hitze bei gleichzeitig ausbleibendem Regen herrscht in einigen Teilen Deutschlands nach wie vor hohe Waldbrandgefahr. Wie groß die Gefahr ist, zeigte sich bei Treuenbrietzen zwischen Potsdam und Lutherstadt Wittenberg. Dort spitzte sich die Lage in der Nacht zum Sonntag zu. Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark habe den Katastrophenfall ausgerufen, sagte ein Feuerwehrsprecher in Brandenburg/Havel.

Rettungsschwimmer empfehlen: „Vor dem Baden abkühlen“

Lebensretter warnen vor den Gefahren beim Schwimmen in unbewachten Gewässern. Der Landesverbandssprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Daniel Keip, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir stellen immer wieder fest, dass Badende und Schwimmer die eigenen Fähigkeiten überschätzen“. Wasser habe keine Balken, das würde mitunter vergessen, sagte Keip. Und je weiter die Badestellen von anderen Menschen entfernt lägen, je weiter sei auch die nächste Hilfe.

Am Pfingstwochenende starben in Brandenburg bereits drei Menschen bei Badeunfällen. Viele solcher Unglücksfälle passierten laut Keip aus Leichtsinn, weil Menschen den Eindruck hätten, sie seien leistungsfähig. Für das Baden und Schwimmen bei brütender Hitze empfahl der Lebensretter eine alte Regel: „Vor dem Baden abkühlen, an die Wassertemperatur gewöhnen, sich selbst nicht überfordern.“ Eine halbe Stunde Sonnenbad und dann gleich zur Abkühlung ins Wasser könne den Kreislauf belasten, warnte Keip.

17-Jähriger und 59-Jähriger ertrunken

Am Samstagabend war laut Feuerwehr ein 17-Jähriger am Weißen See im Bezirk Pankow als vermisst gemeldet worden. Die Rettungskräfte fanden den Teenager nach etwa 20-minütiger Suche in dem See und leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein - einem Sprecher zufolge ohne Erfolg.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde die Feuerwehr wegen eines vermissten 59-Jährigen zum Flughafensee im Ortsteil Tegel gerufen. Tauchern gelang es, den im Wasser treibenden Mann zu finden, die Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen auch in diesem Fall erfolglos.

Vermutlich trieb der Mann schon mehrere Stunden im Wasser und war - offenbar von anderen Badegästen unbemerkt - untergegangen. Wie es zu den beiden Badeunfällen kam, war zunächst unklar.

Ansturm auf Berliner Freibäder

Auf und in den Gewässern zwischen Berlin und Potsdam waren viele Boote, Stand-Up-Paddler und Kajaks unterwegs, die Oberdecks von Ausflugsbooten gut gefüllt. Berlins Freibäder verzeichneten an beiden Tagen einen außergewöhnlichen Ansturm - die teils viele Meter langen Warteschlangen forderten oft Geduld und gute Nerven.

So bildeten sich beispielsweise vor dem Sommerbad am Insulaner einer dpa-Reporterin zufolge schon am frühen Sonntagmorgen erste Schlangen, die rasch anwuchsen. Am Einlass bemühten sich Sicherheitskräfte, den großen Andrang in geordneten Bahnen zu halten. Auch in anderen Bädern war die Zahl der Gäste weit überdurchschnittlich.

Die Berliner Bäderbetriebe hatten mit Blick auf das heiße Wochenende Badegäste gebeten, ihre Tickets im Online-Shop vorher zu buchen, was den Einlass garantiere. Der Server für den Online-Shop hielt der außergewöhnlich hohen Nachfrage nicht stand, wie Sprecher Matthias Oloew am Sonntag sagte. Allein am Samstag habe es etwa 260.000 Anfragen an den Shop gegeben.

„Das ist ein Vielfaches dessen, was wir auch im langjährigen Mittel an Eintrittskarten für ein solches heißes Wochenende verkauft haben. Daher war mit diesem hohen Anfragedruck nicht zu rechnen“, so Oloew. Nach Problemen am Samstag ging der Shop am Sonntag den Angaben zufolge erneut in die Knie. Karten für die Freibäder seien zunächst nur an den Kassen der Bäder zu bekommen, sagte der Sprecher.

Am Samstag gab es viele Ausflügler, viele Züge fielen aus, hatten Verspätung oder waren sehr voll. Die Bahn-Tochter DB Regio teilte an beiden Tagen für Züge mehrerer Regionallinien wie RE1 und RE3 via Twitter beispielsweise mit, dass „wegen des außergewöhnlich hohen Fahrgastaufkommens“ keine Menschen mehr zusteigen und keine Fahrräder mitgenommen werden könnten.

Zu den Hintergründen sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage, das 9-Euro-Ticket sei beliebt und führe dazu, dass mehr Menschen mit Bus und Bahn unterwegs seien. Aktuell beeinflussten in der Region Berlin und Brandenburg auch Baustellen sowie ein leicht erhöhter Krankenstand die Qualität im Regionalverkehr.

Hitzewellen als Folge des Klimawandels

Die Zunahme der Hitzewellen und Dürren ist laut Wissenschaftlern eine direkte Folge der globalen Erwärmung. Dabei nehmen sowohl Intensität als auch Dauer und Häufigkeit dieser Phänomene zu.

Der Klimawandel führe zu früheren Hitzewellen, erklärte Clare Nullis von der Welt-Meteorologieorganisation (WMO) in Genf.

„Was wir heute sehen, ist leider ein Vorgeschmack auf die Zukunft“, wenn der Treibhausgasausstoß nicht zurückgehe, warnte die Expertin. Laut WMO hat sich die Zahl der Unwetterkatastrophen zwischen 1970 und 2019 verfünffacht. (dpa, AFP, Tsp.)