In Großbritannien beginnen am Donnerstag die viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. Vor dem Auftakt veröffentlichte die königliche Familie per Twitter eine Botschaft der Queen sowie ein neues Porträt, aufgenommen vom Fotografen Ranald Mackechnie. Das Foto zeigt die Queen sitzend vor einem Fenster in einem Raum in Windsor Castle.

In ihrer Botschaft dankte die Queen allen, die an der Organisation der Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligt sind. „Ich weiß, dass an solchen festlichen Anlässen immer viele glückliche Erinnerungen entstehen“, hieß es.

„Ich werde weiter beflügelt von dem Wohlwollen, das mir zuteil wird“, so die Queen weiter. „Ich hoffe, dass die kommenden Tage eine Gelegenheit bieten, zurückzuschauen auf die Erfolge in den vergangenen 70 Jahren, während wir mit Zuversicht und Begeisterung in die Zukunft schauen.“

Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 britische Königin. Gekrönt wurde sie am 2. Juni 1953.

Ein paar Rekorde und Zahlen aus der Regentschaft von Elizabeth II.:

Elizabeth regiert seit 70 Jahren und fast vier Monaten - länger als jeder andere Monarch in der britischen Geschichte. Der bisherige Rekord wurde von ihrer Ururgroßmutter Königin Victoria gehalten, die 63 Jahre, sieben Monate und zwei Tage lang bis 1901 regiert hatte.





Mit 96 Jahren ist Elizabeth die älteste amtierende Monarchin der Welt. Nur zwei Könige regierten länger: Frankreichs Ludwig XIV. - mehr als 72 Jahre zwischen 1643 und 1715 - und Thailands Bhumibol Adulyadej - 70 Jahre und etwas länger als vier Monate bis zu seinem Tod im Oktober 2016.





Seit 1952 hat die britische Königin mehr als hundert Länder bereist - ein weiterer Rekord für einen britischen Herrscher. Sie war unter anderem 22 Mal in Kanada, mehr als in jedem anderen Land. In Europa hat sie Frankreich am häufigsten besucht - 13 Mal.





Der „Daily Telegraph" hat errechnet, dass die Queen 42 Mal um die Welt gereist ist, bevor sie Auslandsreisen im November 2015 im Alter von 89 Jahren einstellte. Ihre längste Auslandsreise dauerte 168 Tage von November 1953 bis Mai 1954 mit dem Besuch von 13 Ländern.





Als 21-jährige Prinzessin gelobte Elizabeth, ihr Leben in den Dienst des Commonwealth zu stellen. Als Königin nahm sie rund 21.000 Termine wahr, billigte etwa 4000 Gesetzesentwürfe und war Gastgeberin von 112 Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter. Unter anderen empfing sie 1954 den äthiopischen Kaiser Haile Selassie, 1971 den japanischen Kaiser Hirohito, 1991 den polnischen Präsidenten Lech Walesa und 2011 US-Präsident Barack Obama.





Im Buckingham-Palast wurden mehr als 180 Gartenpartys veranstaltet, mit mehr als 1,5 Millionen Gästen.





Unter Elizabeth II. haben 14 britische Premierminister gedient. Der erste war Winston Churchill von 1952 bis 1955 und der aktuelle ist Boris Johnson seit 2019. Mit dem jeweiligen Premierminister trifft sich die Queen regelmäßig zu privaten Audienzen, die in der Regel wöchentlich im Buckingham-Palast stattfinden.





Die Queen traf 13 der letzten 14 US-Präsidenten, mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson. Ihr bisher letzter Besucher aus dem Weißen Haus war Joe Biden 2021. Die Königin ist das Oberhaupt der Anglikanischen Kirche - eine Position, die auf die Gründung der Kirche unter König Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert zurückgeht.





Sie hat außerdem bei offiziellen Besuchen vier Päpste getroffen: Johannes XXIII. (1961), Johannes Paul II. (1980, 1982 und 2000), Benedikt XVI. (2010) und Franziskus I. (2014).





Die Queen hat rund 300.000 Glückwunschkarten an Hundertjährige verschickt und mehr als 900.000 an Paare, die mit 60 Ehejahren Diamantene Hochzeit feierten. Sie selbst war 73 Jahre verheiratet - ein weiterer Rekord eines britischen Monarchen. Ihr Mann Prinz Philip starb im April 2021 mit 99 Jahren.





Die Queen hat seit ihrem siebten Lebensjahr für mehr als 200 Porträts Modell gestanden. Die meisten wurden im traditionellen Stil gemalt. Ein Bild von Lucien Freud 2001 war besonders umstritten: Ein Kritiker meinte, sie sähe darauf aus wie einer ihrer Corgi-Hunde.





. Die meisten wurden im traditionellen Stil gemalt. Ein Bild von Lucien Freud 2001 war besonders umstritten: Ein Kritiker meinte, sie sähe darauf aus wie einer ihrer Corgi-Hunde. Ihre erste E-Mail verschickte sie am 26. März 1976 während eines Besuchs in einem Forschungszentrum des Verteidigungsministeriums. 1997 startete sie die Website des Buckingham-Palastes und 2014 sandte sie ihren ersten Tweet. Vor drei Jahren gab sie ihr Debüt auf Instagram.



Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum Jubiläum nehmen in London mehr als 1200 Soldaten an der Parade Trooping the Colour teil, die traditionell Anfang Juni stattfindet, um den Geburtstag der Queen im April nachzufeiern. Die prunkvolle Parade mit Pferden und Musikkapellen ist eine mehr als 200 Jahre alte Tradition. Höhepunkt ist das Erscheinen der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes.

Teilnehmen werden dieses Mal nur die „arbeitenden“ Mitglieder des Königshauses. Das heißt, weder der in die USA ausgewanderte Prinz Harry mit seiner Frau Meghan und ihren beiden Kindern, noch der durch einen Missbrauchsskandal in Misskredit geratene Prinz Andrew sind dabei.

Fans von Queen Elizabeth in London Foto: Reuters/Dylan Martinez

Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Entzündung von mehr als 2800 Leuchtfeuern am Palast und im gesamten Vereinigten Königreich, etwa auf den vier höchsten Gipfeln des Landes.

Über ein langes Wochenende finden bis Sonntag weitere Feierlichkeiten statt. So ist in London am Sonntag ein „Street Pageant“, eine Art Straßenkarneval, geplant. Damit die Menschen ihre Königin gebührend feiern können, gibt es einmalig einen weiteren arbeitsfreien Feiertag. Zudem dürfen Pubs deutlich länger öffnen.

Der viertägige Festreigen soll das Land nach dem Brexit und der Corona-Pandemie wieder zusammenschweißen. Überall wehen schon seit Tagen britische Flaggen, Häuser und Vorgärten sind geschmückt. Hartgesottene Royals-Fans campen auf der Londoner Prachtstraße Mall, um einen guten Platz für die Parade zu sichern.

Vor allem die Queen ist nach wie vor äußerst beliebt im Land. Wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov ermittelte, sind 84 Prozent der Menschen in Großbritannien der Ansicht, die Königin habe in ihren 70 Jahren auf dem Thron sehr gute oder gute Arbeit geleistet. Allerdings schwindet unter jüngeren Menschen die Unterstützung für die Monarchie. Bei den 18- bis 24-Jährigen sank die Zahl der Befürworter einer Yougov-Umfrage zufolge seit 2011 von 59 Prozent auf 33 Prozent. (mit Agenturen)