Mit der traditionellen Parade „Trooping the Colour“ haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne.

Bei strahlendem Sonnenschein marschierten mehr als 1200 Offiziere und Soldaten in roten Galauniformen und den berühmten Bärenfellmützen auf, Hunderte Militärmusiker spielten zu Ehren der Monarchin. Die 96-Jährige, die zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, verfolgte das Spektakel im nahe gelegenen Buckingham-Palast und zeigte sich dort später auf dem Balkon.

Weitere Mitglieder der Royals legten die kurze Strecke vom Stadtschloss mit Kutschen zurück, darunter die Ehefrauen von Charles und William, Herzogin Camilla und Herzogin Kate. Überraschend waren auch Williams jüngerer Bruder Prinz Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan eingeladen. Weil das Paar nicht mehr offiziell für den Palast auftritt, war nicht damit gerechnet worden, dass es am Donnerstag gemeinsam mit anderen Royals zu sehen sein würde.

Queen-Fans versammeln sich in London. Foto: AFP/Ben Stansall

„Trooping the Colour“ findet seit 1748 als Geburtstagsparade für das Staatsoberhaupt statt. Dabei marschiert zu Ehren der Monarchin die sogenannte Household Division auf, die königliche Leibgarde. Jedes Jahr werden die Farben – die „Colours“ – eines der Regimenter paradiert, daher der Name. In diesem Jahr steht das erste Bataillon der Irish Guards im Mittelpunkt. Erst vor Kurzem hatte Prinz William als royaler Schirmherr (Colonel of the Regiment) der Einheit eine neue Flagge übergeben. Maskottchen der 1900 gegründeten Irish Guards ist ein Irischer Wolfshund, der ebenfalls an der Parade teilnahm.

Außerdem haben Dutzende Maschinen der britischen Luftwaffe die Queen mit einem Formationsflug über dem Buckingham-Palast geehrt. Die Königin beobachtete den „Flypast“ vom Buckingham-Palast aus, mit engen Familienmitgliedern wie ihren Söhnen Prinz Charles und Prinz Edward sowie Enkel Prinz William und deren Familien an ihrer Seite. Mehr als 70 Hubschrauber und Flugzeuge der Royal Air Force, darunter Apache-Helikopter und Kampfjets vom Typ Typhoon flogen am Donnerstagmittag insgesamt sechs Minuten am Himmel über London.

Die Queen hat eigentlich am 21. April Geburtstag. Wegen des meist besseren Wetters hält sie aber an der von ihrem Urgroßvater König Edward VII. begründeten Tradition fest, die Parade in einem wärmeren Monat abzuhalten.

Nach der Parade wollte die Queen mit ihren engsten Familienmitgliedern – allerdings ohne Harry und Meghan sowie ihren zweitältesten Sohn Prinz Andrew – vom Balkon aus einen Formationsflug der Luftwaffe über dem Stadtschloss verfolgen. Anschließend waren im zentralen Londoner Hyde Park sowie im Londoner Tower 82 beziehungsweise 124 Salutschüsse geplant, um das Thronjubiläum zu würdigen.

Polizisten führen einen Störer vor der Parade zu Ehren der Queen ab. Foto: Reuters/John Sibley

Um die Queen und die Parade zu sehen, hatten sich bereits seit Mittwoch zahlreiche Menschen auf den Weg in die aufwändig geschmückte Londoner Innenstadt gemacht. An der U-Bahnhaltestelle Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts stiegen schon am frühen Morgen zahlreiche Queen-Bewunderer mit britischen Flaggen und Picknickkörben aus. Entlang der Prachtstraße The Mall, die zum Buckingham-Palast führt, campten Dutzende Hartgesottene trotz frischer Temperaturen. Überall waren britische Flaggen zu sehen.

Einige Menschen ließen sich den „Union Jack“ auf die Wangen malen, andere trugen T-Shirts mit Porträts von Königin Elizabeth II. oder Masken der 96 Jahre alten Monarchin. Der viertägige Festreigen soll das Land nach dem Brexit und der Corona-Pandemie wieder zusammenschweißen.

Kurz vor Beginn der Militärparade haben mindestens vier Menschen den Aufmarsch der Soldaten gestört. Drei Männer rannten am Donnerstag auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden, wie im Fernsehsender Sky News zu sehen war. Ein weiterer Mann lief einige Meter vor den Soldaten und hielt einen Zettel hoch. Was darauf stand, war zunächst nicht bekannt.

Polizisten rannten herbei und zerrten die Störer weg, von denen einer eine nachgemachte Krone trug. Die Männer wurden festgenommen. Es lag nahe, dass es sich um einen Protest von Monarchie-Gegnern handelte, allerdings waren die tatsächlichen Hintergründe zunächst unklar.

Vor dem Auftakt der Feierlichkeiten veröffentlichte die königliche Familie per Twitter eine Botschaft der Queen sowie ein neues Porträt, aufgenommen vom Fotografen Ranald Mackechnie. Die Aufnahme zeigt die Queen sitzend vor einem Fenster in einem Raum in Windsor Castle.

In ihrer Botschaft dankte die Queen allen, die an der Organisation der Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligt sind. „Ich weiß, dass an solchen festlichen Anlässen immer viele glückliche Erinnerungen entstehen“, hieß es.

„Mit Zuversicht und Begeisterung in die Zukunft schauen“

„Ich werde weiter beflügelt von dem Wohlwollen, das mir zuteil wird“, so die Queen weiter. „Ich hoffe, dass die kommenden Tage eine Gelegenheit bieten, zurückzuschauen auf die Erfolge in den vergangenen 70 Jahren, während wir mit Zuversicht und Begeisterung in die Zukunft schauen.“

Über ein langes Wochenende finden bis Sonntag weitere Feierlichkeiten statt. So ist in London am Sonntag ein „Street Pageant“, eine Art Straßenkarneval, geplant. Damit die Menschen ihre Königin gebührend feiern können, gibt es einmalig einen weiteren arbeitsfreien Feiertag. Zudem dürfen Pubs deutlich länger öffnen.

Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 britische Königin. Gekrönt wurde sie am 2. Juni 1953.

Ein paar Rekorde und Zahlen aus der Regentschaft von Elizabeth II.:

Elizabeth regiert seit 70 Jahren und fast vier Monaten – länger als jeder andere Monarch in der britischen Geschichte. Der bisherige Rekord wurde von ihrer Ururgroßmutter Königin Victoria gehalten, die 63 Jahre, sieben Monate und zwei Tage lang bis 1901 regiert hatte.





– länger als jeder andere Monarch in der britischen Geschichte. Der bisherige Rekord wurde von ihrer Ururgroßmutter Königin Victoria gehalten, die 63 Jahre, sieben Monate und zwei Tage lang bis 1901 regiert hatte. Mit 96 Jahren ist Elizabeth die älteste amtierende Monarchin der Welt . Nur zwei Könige regierten länger: Frankreichs Ludwig XIV. – mehr als 72 Jahre zwischen 1643 und 1715 – und Thailands Bhumibol Adulyadej - 70 Jahre und etwas länger als vier Monate bis zu seinem Tod im Oktober 2016.





. Nur zwei Könige regierten länger: Frankreichs Ludwig XIV. – mehr als 72 Jahre zwischen 1643 und 1715 – und Thailands Bhumibol Adulyadej - 70 Jahre und etwas länger als vier Monate bis zu seinem Tod im Oktober 2016. Seit 1952 hat die britische Königin mehr als hundert Länder bereist - ein weiterer Rekord für einen britischen Herrscher. Sie war unter anderem 22 Mal in Kanada, mehr als in jedem anderen Land. In Europa hat sie Frankreich am häufigsten besucht – 13 Mal.





- ein weiterer Rekord für einen britischen Herrscher. Sie war unter anderem 22 Mal in Kanada, mehr als in jedem anderen Land. In Europa hat sie Frankreich am häufigsten besucht – 13 Mal. Der „Daily Telegraph“ hat errechnet, dass die Queen 42 Mal um die Welt gereist ist, bevor sie Auslandsreisen im November 2015 im Alter von 89 Jahren einstellte. Ihre längste Auslandsreise dauerte 168 Tage von November 1953 bis Mai 1954 mit dem Besuch von 13 Ländern.





von November 1953 bis Mai 1954 mit dem Besuch von 13 Ländern. Als 21-jährige Prinzessin gelobte Elizabeth, ihr Leben in den Dienst des Commonwealth zu stellen. Als Königin nahm sie rund 21.000 Termine wahr , billigte etwa 4000 Gesetzesentwürfe und war Gastgeberin von 112 Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter. Unter anderen empfing sie 1954 den äthiopischen Kaiser Haile Selassie, 1971 den japanischen Kaiser Hirohito, 1991 den polnischen Präsidenten Lech Walesa und 2011 US-Präsident Barack Obama.





, billigte etwa 4000 Gesetzesentwürfe und war Gastgeberin von 112 Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter. Unter anderen empfing sie 1954 den äthiopischen Kaiser Haile Selassie, 1971 den japanischen Kaiser Hirohito, 1991 den polnischen Präsidenten Lech Walesa und 2011 US-Präsident Barack Obama. Im Buckingham-Palast wurden mehr als 180 Gartenpartys veranstaltet, mit mehr als 1,5 Millionen Gästen.





veranstaltet, mit mehr als 1,5 Millionen Gästen. Unter Elizabeth II. haben 14 britische Premierminister gedient. Der erste war Winston Churchill von 1952 bis 1955 und der aktuelle ist Boris Johnson seit 2019. Mit dem jeweiligen Premierminister trifft sich die Queen regelmäßig zu privaten Audienzen, die in der Regel wöchentlich im Buckingham-Palast stattfinden.





gedient. Der erste war Winston Churchill von 1952 bis 1955 und der aktuelle ist Boris Johnson seit 2019. Mit dem jeweiligen Premierminister trifft sich die Queen regelmäßig zu privaten Audienzen, die in der Regel wöchentlich im Buckingham-Palast stattfinden. Die Queen traf 13 der letzten 14 US-Präsidenten , mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson. Ihr bisher letzter Besucher aus dem Weißen Haus war Joe Biden 2021. Die Königin ist das Oberhaupt der Anglikanischen Kirche – eine Position, die auf die Gründung der Kirche unter König Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert zurückgeht.





, mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson. Ihr bisher letzter Besucher aus dem Weißen Haus war Joe Biden 2021. Die Königin ist das Oberhaupt der Anglikanischen Kirche – eine Position, die auf die Gründung der Kirche unter König Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert zurückgeht. Sie hat außerdem bei offiziellen Besuchen vier Päpste getroffen : Johannes XXIII. (1961), Johannes Paul II. (1980, 1982 und 2000), Benedikt XVI. (2010) und Franziskus I. (2014).





: Johannes XXIII. (1961), Johannes Paul II. (1980, 1982 und 2000), Benedikt XVI. (2010) und Franziskus I. (2014). Die Queen hat rund 300.000 Glückwunschkarten an Hundertjährige verschickt und mehr als 900.000 an Paare , die mit 60 Ehejahren Diamantene Hochzeit feierten. Sie selbst war 73 Jahre verheiratet – ein weiterer Rekord eines britischen Monarchen. Ihr Mann Prinz Philip starb im April 2021 mit 99 Jahren.





, die mit 60 Ehejahren Diamantene Hochzeit feierten. Sie selbst war 73 Jahre verheiratet – ein weiterer Rekord eines britischen Monarchen. Ihr Mann Prinz Philip starb im April 2021 mit 99 Jahren. Die Queen hat seit ihrem siebten Lebensjahr für mehr als 200 Porträts Modell gestanden . Die meisten wurden im traditionellen Stil gemalt. Ein Bild von Lucien Freud 2001 war besonders umstritten: Ein Kritiker meinte, sie sähe darauf aus wie einer ihrer Corgi-Hunde.





. Die meisten wurden im traditionellen Stil gemalt. Ein Bild von Lucien Freud 2001 war besonders umstritten: Ein Kritiker meinte, sie sähe darauf aus wie einer ihrer Corgi-Hunde. Ihre erste E-Mail verschickte sie am 26. März 1976 während eines Besuchs in einem Forschungszentrum des Verteidigungsministeriums. 1997 startete sie die Website des Buckingham-Palastes und 2014 sandte sie ihren ersten Tweet. Vor drei Jahren gab sie ihr Debüt auf Instagram.



Zum Start der Feierlichkeiten veröffentliche der Palast auch ein Video mit Aufnahmen aus den frühen Jahren der Queen.

Die Königstruppe der königlichen Pferdeartillerie vor Parade Foto: dpa/AP/Richard Pohle/Pool Times Newspapers Ltd

Die Queen ist nach wie vor äußerst beliebt im Land. Wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov ermittelte, sind 84 Prozent der Menschen in Großbritannien der Ansicht, die Königin habe in ihren 70 Jahren auf dem Thron sehr gute oder gute Arbeit geleistet. Allerdings schwindet unter jüngeren Menschen die Unterstützung für die Monarchie. Bei den 18- bis 24-Jährigen sank die Zahl der Befürworter einer Yougov-Umfrage zufolge seit 2011 von 59 Prozent auf 33 Prozent.

Papst Franziskus gratulierte Elizabeth II. zum Thronjubiläum. „Ich schicke herzliche Grüße und gute Wünsche, zusammen mit der erneuten Zusicherung meiner Gebete, damit der allmächtige Gott Ihnen, den Mitgliedern der königlichen Familie und all den Menschen des Landes Segen der Einheit, des Wohlstands und des Friedens spende“, schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Telegramm, das der Heilige Stuhl am Donnerstag veröffentlichte.

Die Botschaft des Vereinigten Königreichs am Heiligen Stuhl twitterte am Donnerstag ein Video mit den verschiedenen Besuchen der Queen im Vatikan. Den Angaben zufolge kam sie erstmals 1951 noch als Prinzessin in den katholischen Kirchenstaat. Insgesamt besuchte sie die Päpste demnach fünf Mal im Vatikan. (mit Agenturen)