Fast eine Tonne Kokain in mehreren Taschen ist an südenglischen Stränden angespült worden. Spaziergänger fanden das Rauschgift im Wert von insgesamt rund 80 Millionen Pfund (über 92 Millionen Euro) nahe der Orte Hastings und Newhaven am Ärmelkanal, wie die Polizeibehörde National Crime Agency (NCA) am Dienstag mitteilte.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Schmutzige Droge Mit diesen gefährlichen Stoffen strecken Dealer Kokain

Die Drogen waren in wasserdichte Taschen verpackt und an Schwimmwesten gebunden, die sie über Wasser hielten. Es handele sich vermutlich umzwei Sendungen von Rauschgift aus Südamerika, so die NCA weiter. Diese Menge an Kokain zu verlieren, sei ein harter Schlag für Drogendealer. Noch ist unklar, wo das Rauschgift ins Meer geworfen wurde. (dpa)