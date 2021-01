Ein Passagierflugzeug der indonesischen Sriwijaya Air mit 62 Menschen an Bord ist laut offiziellen Angaben nach dem Abheben aus Jakarta vom Radar verschwunden. Die Boeing 737-500 war am Samstag auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo. Um 14.40 Ortszeit (08.40 MEZ) sei der Kontakt zu dem Flugzeug abgebrochen, sagte Adita Irawati, eine Sprecherin des indonesischen Ministeriums für Transport.

Rettungsteams seien im Meer vor der Insel Java auf der Suche nach dem Flugzeug und den Insassen, gab die indonesische Such- und Rettungsagentur bekannt. Es gebe Hinweise von Fischern, die Flugzeugteile im Meer gesehen haben sollen – man könne dies jedoch noch nicht selbst bestätigen, hieß es weiter.

Berichten des Fernsehsenders Metro TV zufolge transportierte das Flugzeug 56 Passagiere, darunter sieben Kinder, und sechs Crew-Mitglieder. Wie Daten des schwedischen Internetdienstes Flightradar24 zeigen, verlor die Maschine etwa vier Minuten nach dem Abflug auf einer Höhe von etwa 3300 Metern abrupt an Geschwindigkeit und Höhe. "Sriwijaya Air Flug #SJ182 verlor mehr als 3000 Meter an Höhe in weniger als einer Minute, etwa vier Minuten nach dem Abflug von Jakarta", schrieb die Website auf Twitter. Die Spur verlor sich zunächst im Meer nördlich der Insel Java.

In Indonesien gab es zuletzt im Oktober 2018 ein schweres Flugzeugunglück: Damals wurden 189 Menschen getötet, als eine Lion-Air-Maschine vom Typ Boeing 737 MAX kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Dieser Absturz, sowie ein weiterer in Äthiopien, führte zu einem weltweiten Flugverbot für die 737 MAX und einer Milliardenstrafe für Boeing wegen der Verschleierung von Informationen über das Stabilisierungssystem MCAS gegenüber den Aufsichtsbehörden. (dpa, AFP)