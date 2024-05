Acht Meter tiefer Fall Vier Kinder brechen bei Stuttgart durch Turnhallendach und verletzten sich schwer

In Baden-Württemberg sind vier Kinder durch das Dach einer Turnhalle gebrochen. Die vier 13-Jährigen wurden bei dem Unfall in Remshalden schwer verletzt, wie die Polizei Aalen am Samstagabend mitteilte. Sie stürzten demnach etwa acht Meter tief durch ein Oberlicht.

Warum die Kinder auf das Dach kletterten und wie genau sie auf dieses kamen, sollte noch untersucht werden. Drei Rettungshubschrauber, 40 Kräfte der Feuerwehr, 13 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und zwei Polizeistreifen waren nach dem Unfall in dem Ort bei Stuttgart im Einsatz. (AFP)