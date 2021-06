Auf dem Gelände des Amtsgerichts Celle hat ein Mann eine Frau und anschließend sich selbst erschossen.

Das sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Die Hintergründe der Tat am Donnerstag würden jetzt ermittelt. Die Sprecherin konnte zunächst nicht sagen, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Auch sei noch nicht geklärt, ob die Schüsse mit einem Termin in dem Gericht zu tun gehabt hätten. (dpa)

Haben Sie Selbstmordgedanken? Vertrauen Sie sich jemandem an. Hilfe gibt es rund um die Uhr, auch anonym, bei der Telefonseelsorge, 0800 111 0 111. Auch der Berliner Krisendienst ist rund um die Uhr an neun Berliner Standorten erreichbar. Speziell an junge Menschen richten sich die Beratungsangebote von Neuhland, 030 873 01 11, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Der Tagesspiegel berichtet nur in Ausnahmefällen über Suizide.