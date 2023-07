Angeblich, weil er niesen musste Xavier Naidoo fährt Fußgänger an

Der Sänger Xavier Naidoo, einst bekannt geworden als Mitgründer der Band Söhne Mannheims, der in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Nähe zur Reichsbürger-Szene und die Weiterverbreitung kruder Verschwörungserzählungen Aufmerksamkeit erlangte, hat in Österreich einen Verkehrsunfall verursacht.

Mit seinem Porsche 911 Sport Classic kam er am Sonnabend, dem 22. Juli, im oberösterreichischen Rainbach im Mühlkreis von der Straße ab und erfasste auf dem Gehweg einen Fußgänger, der gegen die Windschutzscheibe des 408-PS-Autos geschleudert wurde. Der Polizei zufolge kam 39-Jährige in ein Krankenhaus, aus dem er aber noch am selben Tag entlassen wurde.

Naidoo musste niesen

Die österreichische Kronen-Zeitung berichtete, Naidoo habe der Polizei gegenüber angegeben, aufgrund einer heftigen Niesattacke die Gewalt über den Sportwagen verloren zu haben. Der Alkoholtest, dem Naidoo sich unterziehen musste, sei unauffällig geblieben, hieß es weiter.

Laut „Bild“-Zeitung war es bei weitem nicht das erste Mal, dass Naidoo als Verkehrssünder auffällig wurde. Unter anderem sei er in der Vergangenheit wegen Drogenbesitzes und wiederholten Fahrens ohne Führerschein schon zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. (Tsp)