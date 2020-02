Kurden-Dachverband: Politik „auf dem rechten Auge blind“ Die Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland prangert Versäumnisse des Staates im Kampf gegen rechte Gewalt an. "Wütend sind wir, weil die politischen Verantwortlichen in diesem Land sich rechten Netzwerken und Rechtsterrorismus in diesem Land nicht entschieden entgegenstellen", betont der Dachverband. "Der NSU, der Anschlag von Halle, der Mord an Walter Lübcke und nun der Terroranschlag in Hanau sind das Ergebnis einer staatlichen Politik, welche sich auf dem rechten Auge blind stellt." Die politische Rhetorik der AfD und ihre Verharmlosung durch Medien und Politiklandschaft "bereiten den Nährboden für den rechten Terror in Deutschland". Medienberichten zufolge sollen mehrere Opfer von Hanau kurdischer Abstammung sein. (Reuters)