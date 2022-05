Nach dem Verschwinden eines Passagierflugzeugs mit 22 Menschen an Bord, darunter zwei Deutsche, haben Such- und Rettungskräfte des Militärs in Nepal dessen Absturzstelle gefunden und dort mehrere Leichen entdeckt. Bisher wurden 15 Leichen geborgen, sagte ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde am Montag. Die Suche nach den weiteren Vermissten an der Absturzstelle in den Bergen dauere an.

Das Auswärtige Amt hat derweil bestätigt, dass an Bord des abgestürzten Passagierflugzeugs im Himalaya auch zwei Deutsche waren. Man stehe mit den nepalesischen Behörden sowie den Angehörigen in engem Austausch und unterstütze die Angehörigen konsularisch, hieß es am Montag aus dem Auswärtigen Amt.

Der Fundort der Maschine befinde sich im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden des Landes, teilte ein Armeesprecher am Montag auf Twitter mit.

Ein Mitarbeiter des Bergungsteams vor Ort auf rund 4000 Metern sagte der dpa, dass die Chance Überlebende zu finden sehr klein sei. Die Szene sei herzzerreißend.

Der Armeesprecher veröffentlichte zudem ein von der Suchmannschaft gemachtes Foto der Absturzstelle. Darauf sind auf einem Berghang verstreute Trümmerteile zu sehen. Auf einem mutmaßlichen Teil eines Flügels ist die Registriernummer des Flugzeugs 9N-AET der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air deutlich zu erkennen.

Das Passagierflugzeug von Tara Air stürzte in Nepal ab. Foto: AFP / Jean-Michel Cornu

Nach einer nächtlichen Unterbrechung war die Suche nach der Maschine am Montagmorgen wieder aufgenommen worden. Noch vor der Entdeckung des Wracks hatte ein Sprecher des Flughafens von Pokhara, Dev Raj Subedi, der Nachrichtenagentur AFP gesagt, zwei Rettungshubschrauber und Soldaten am Boden hätten ihre Suche verlagert zu einer mutmaßlichen Absturzstelle.

Wegen weiterhin schlechten Wetters hätten die Hubschrauber jedoch nicht in dem Gebiet landen können. Subedi zufolge folgte die Suchmannschaft GPS-, Mobilfunk- und Satellitensignalen.

Absturz in beliebter Himalaya-Wanderregion

Die Flugsicherung hatte den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr verloren. Der Flieger von Tara Air war mit 19 Passagieren und 3 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Pokhara - einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen.

Nach Angaben der Flugaufsicht befand sich die Maschine zu dem Zeitpunkt über dem in gut 2870 Metern Höhe gelegenen Dorf Ghorepani.

Pokhara ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Himalaya-Land. Jomsom ist nur 20 Minuten von Pokhara entfernt.

Unfallträchtige Flugzone

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren und wird sowohl für Touristen als auch für den Gütertransport ausgebaut. Die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.

Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

So gilt die Flugroute Pokhara-Jomsom als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal. Seit 1997 starben nach Angaben der „Nepali Times“ bei fünf Flugzeugabstürzen auf dieser Strecke mindestens 74 Menschen.

Im Februar 2016 etwa verunglückten 23 Menschen bei einem Absturz auf der Route. Eine Propellermaschine von Tara Air war in der Gebirgsregion in Zentralnepal abgestürzt, das ausgebrannte Wrack später an einem Berg entdeckt worden. Niemand hatte überlebt. Die Maschine war zuvor auf dem Weg von Pokhara nach Jomsom verschwunden. (dpa, AFP)