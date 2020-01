In Dortmund werden in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Innenstadt vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Am Samstag ist eine aufwendige Evakuierung angelaufen. Die Verdachtsstellen liegen in der Nähe von zwei Krankenhäusern. Patienten werden mit Krankenwagen in andere Kliniken verlegt. "Es läuft alles wie am Schnürchen", sagte eine Stadtsprecherin am Samstag.

Verdachtspunkte in Dortmund liegen in sehr dicht besiedeltem Gebiet

Die Klinikgebäude werden mit Schutzwänden aus Containern vor möglichen Bombensplittern und Druckwellen geschützt. Falls sich der Verdacht bestätigt, sollen die Bomben am Sonntag entschärft werden. Dazu müssen rund 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Ab Sonntagmittag dürfte die Räumungsaktion dann auch über Dortmund hinaus spürbar werden: Ab etwa 12 Uhr werden die Züge des Nah- und Fernverkehrs auf der wichtigen Ost-West-Achse durch das Ruhrgebiet um Dortmund herum geleitet bis die Entschärfungen abgeschlossen sind. Einige Regionalzüge wenden zudem bereits an den Bahnhöfen in Hamm, Bochum oder Schwerte und fahren zurück.

Mehr zum Thema Weltkriegsaltlasten in Berlin "Die Bomben haben nichts an ihrer Gefährlichkeit verloren"

"Von einer außergewöhnlichen Situation", spricht der Baudezernent der Stadt, Arnulf Rybicki. "Die Verdachtspunkte liegen in einem sehr, sehr dicht besiedelten Gebiet." Erst wenn gegen Mittag die gefährdeten Bereiche menschenleer sind, übernehmen die Kampfmittelräumtrupps. Nach Luftbildauswertungen und Bohrungen liege die Trefferwahrscheinlichkeit bei etwa 70 Prozent, erläuterte der zuständige Experte der Bezirksregierung Arnsberg für Gefahrenabwehr, Klaus Bekemeier. Baudezernent Rybicki sieht es so: "Wir hoffen natürlich, dass das, was wir finden, möglichst ungefährlich ist." (dpa)