Vor einem Jahr präsentierte Audi bereits den A6 Sportback mit Elektroantrieb, nun zeigten die Ingolstädter erstmalig auch den vollelektrischen Kombi A6 Avant e-tron concept. Das wohl wichtigste Modell aus dem Hause Audi soll 2024 auf den Markt kommen. Die 4,96 Meter lange und 1,96 Meter breite sowie nur 1,44 Meter flache Karosserie unterstreicht die Oberklasse-Ambitionen von Audi. Wie der Sportback wird der A6 Avant e-tron auf der neu entwickelten PPE-Plattform gebaut. Neben dem dynamischen und eleganten Auftritt soll der vollelektrische A6 Avant e-tron damit punkten, dass er sich nach Angaben der Entwickler in zehn Minuten auf 300 Kilometer Reichweite ausladen lässt. Nach den Worten von Oliver Hoffmann, Audi Vorstand für Technische Entwicklung, wird der A6 Avant eine leistungsstarke 800-Volt-Technik, 270 kW Ladeleistung und eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern haben.

Aktuell ist der elektrische A6 concept lediglich von außen zu sehen; das Design des Innenraums muss noch abgewartet werden. Große 22-Zoll-Räder und kurze Überhänge, die flache Kabine und der dynamische Dachbogen des Avant bestimmen die signifikant sportlichen Proportionen. Der Verzicht auf harte Kanten sorgt für sanfte Übergänge zwischen konvex und konkav ausgeformten Flächen. Typisch Audi Avant ist der sanft nach hinten abfallende Dachbogen mit schräger Hecksäule. Die markanten Radhäuser betonen die Breite der Karosserie.

Große Räder, kurze Überhänge, und ein sanft abfallender Dachbogen tragen zum dynamischen Look bei. Foto: AUDI AG

Ebenfalls typisch seit dem Start der Audi e-tron: die futuristisch anmutenden kamerabasierten virtuellen Außenspiegel an der Wurzel der A-Säule. Aber keine Sorgen: Auch konventionelle Außenspiegel soll es geben, heißt es.

Sehr dominant kommt der großflächige und geschlossene Singleframe daher, der im unteren Bereich von tief liegenden Lufteinlässen für die Kühlung flankiert wird. Die flachen Scheinwerferbänder sind weit in die seitliche Pfeilung der Front hineingezogen und unterstreichen die horizontal ausgerichtete Architektur des Fahrzeugkörpers. Der Einfluss des Windkanals auf die Heckpartie ist unübersehbar. Der farblich abgesetzte Heckspoiler betont visuell die gestreckte, horizontal orientierte Silhouette des A6 Avant e-tron concept.

Vorgestellt wurde der A6 Avant concept mit vier LED-beleuchteten Ringen in der Mitte des Singleframe. Sieht total schick aus, doch noch ist unklar, ob in Europa die Zulassungsbehörden dies erlauben werden. Bei der PPE-Plattform entfällt der Kardantunnel – doch auf quattro-Antrieb muss niemand verzichten. Zum künftigen Angebot der PPE-Modelle zählen Versionen mit je einem E-Motor an Vorder- und Hinterachse, die über eine elektronische Koordination den Allradantrieb bedarfsorientiert und in perfekter Balance aus Fahrdynamik und Ökonomie realisieren. Zusätzlich im Programm wird es auch Basisvarianten geben, die auf minimalen Verbrauch und maximale Reichweite hin optimiert sind – hier sorgt dann nur ein Elektromotor an der Hinterachse für den Vortrieb. Nicht ausgeschlossen wird von Audi auch eine spätere Variante mit Verbrennermotor.

Ein durchgehendes Lichtband, ein farblich abgesetzter Dachspoiler und großformatige Luftauslässe im Stoßfängerbereich... Foto: AUDI AG

Die beiden Elektromotoren des Audi A6 Avant e-tron concept mobilisieren eine Gesamtleistung von 350 kW und ein Drehmoment von 800 Newtonmetern. Die PPE-Technologie erlaubt zudem Ladezeiten, die sich der eines klassischen Tankstopps mit Verbrennern annähern. Gerade einmal zehn Minuten genügen, um ausreichend Antriebsenergie für mehr als 300 Kilometer Fahrstrecke an Bord zu nehmen. Und in weniger als 25 Minuten lässt sich der Ladestand der 100 kWh-Batterie des Audi A6 Avant e-tron concept von fünf auf 80 Prozent bringen. Zusammen mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern soll damit der A6 Avant e-tron sehr langstreckentauglich sein. Preise wurden von Audi noch nicht genannt.