Ganz großer Auftritt. Die Türen sind gegenläufig, vorn und hinten angeschlagen, ohne Mittelsäule öffnet sich die gesamte Weite des Innenraums. Und für die Passagiere gibt es dazu einen auf den Boden projizierten roten Teppich. Willkommen beim Audi urbansphere concept. Mit dem vollelektrischen Concept-Fahrzeug, das jetzt in der Weltpremiere präsentiert wurde, greift Audi ganz weit in Raum und Zeit aus. 5,51 Meter Länge, 2,01 Meter Breite und 1,78 Meter Höhe – so groß wie der urbansphere concept war noch nie ein Fahrzeug. Selbst der riesige Audi Horch, der auf der Langversion des A8 basiert, sieht dagegen klein aus. Der urbansphere soll innovative Antworten auf die Herausforderungen der mobilen Zukunft geben und zugleich in der automobilen Luxusklasse neue Maßstäbe setzen, bekennen die Audi-Ingenieure. Im Mittelpunkt steht eine Idee: Der urbansphere ist konsequent von innen nach außen entworfen worden. Um maximal Raum zu bieten, ist der Radstand auf konkurrenzlose 3,40 Metern verlängert worden. Für einen Stadtwagen, der wendig sein muss – und das soll der urbansphere concept per Namen ja sein - eigentlich ein Unding. Doch die Ingenieure haben dem Wagen einfach eine lenkbare Hinterachse verpasst. Problem gelöst.

Der macht sich lang - wendig wird der 5,15 Meter lange Wagen durch eine lenkbare Hinterachse. Foto: Audi

Entworfen haben Designer den Audi urbansphere zunächst für den Verkehr in den Megacitys von China, wo der persönliche Raum besonders knapp bemessen ist. Dort soll der riesige Innenraum rollende Wohnung, Studio, Kino, mobiler Arbeitsplatz und erweiterter Lebensraum zugleich sein. Vier Einzelsitze in zwei Reihen bieten den Passagier*innen luxuriösen First-Class-Komfort. Dazu gehören in der zweiten Reihe Liegesitze mit ausfahrbaren Beinauflagen. Beim Gespräch können sich die Fahrgäste auf ihren drehbaren Sesseln einander zuwenden. Wer sich hingegen zurückziehen möchte, der kann seinen Kopfbereich mit einer hinter der Kopfstütze angebrachten Blende gegenüber der mitfahrenden Person verdecken. Jeder Sitz verfügt zudem über eine eigene Soundzone mit Lautsprechern im Kopfstützenbereich. Für die gemeinsame Nutzung des Infotainments hingegen gibt es einen OLED-Screen, der die gesamte Innenraumbreite einnimmt und vom Dachbereich einschwenkt. Die Technologie für automatisiertes Fahren verwandelt das Interieur ohne Lenkrad, Pedalerie und Anzeigen in einen mobilen Erlebnisraum.

Wuchtiger Crossover zwischen allen Stilen - auf großen Rädern. Foto: Audi

Zum Raumkonzept der Luxusklasse kommt eine innovative Antriebstechnik. Die beiden Elektromotoren – je ein Motor für Vorder- und Hinterachse – haben eine Gesamtleistung von 295 Kilowatt und ein Systemdrehmoment von 690 Newtonmetern. Der Wagen mit den riesigen 24-Zoll-Rädern hat einen permanenten Quattro-Allradantrieb. Die 800-Volt-Ladetechnik sorgt dafür, dass sich die Batterie mit bis zu 270 Kilowatt an Schnellladesäulen innerhalb von zehn Minuten aufladen lässt. Audi verspricht dazu eine Reichweite von bis zu 750 Kilometer.

Kraftvoll. Die gesamte Front kann bei Bedarf zur Leinwand werden mit individuellen Lichtspielen. Foto: Audi

Speziell für den chinesischen Markt, wo dergleichen bei Käufern eine große Rolle spielt, setzt Audi ein üppiges Leuchtkonzept ein. Im Frontbereich wird der achteckige Singleframe zur digitalen Lichtfläche. Auf der gesamten Fläche des Singleframe laufen dann dynamische Lichtinszenierungen ab. Das trage zur Information anderer Verkehrsteilnehmer bei und verbessere die Verkehrssicherheit, sagen die Audi-Designer. Auch im Heckbereich gibt es eine analog funktionierende Matrix LED-Fläche. Ob die Lichtspiele in Europa zulassungsfähig sind, bleibt abzuwarten. Ab Mitte des Jahrzehnts, so die die Audi-Entwickler, könnten die mit der bislang geheimen Studie gesammelten Erfahrungen in einer Serienproduktion umgesetzt werden. Nach einer Markteinführung in China soll der urbansphere auch in Deutschland zu kaufen sein – aber wohl frühestens Ende des Jahrzehnts, heißt es auf eine entsprechende Frage.

Der urbansphere ist das dritte Concept-Car, das Audi seit dem Sommer 2021 vorgestellt hat. Bekanntlich will Audi ab 2026 nur noch vollelektrische Fahrzeuge im Sortiment haben. Alle Concept-Cars unterstreichen die Ambitionen, die automobile Luxusklasse neu zu definieren. Im August 2021 wurde der elektrisch angetriebene Roadster Audi skysphere concept präsentiert – die spektakuläre Vision eines automatisiert fahrenden GT, der sich mit variablem Radstand in einen selbst gesteuerten Sportwagen wandelt. Der auf der IAA 2021 vorgestellte Audi grandsphere ist dagegen eine Studie für eine viersitzige große Limousine.