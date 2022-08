Ivana Trump, die erste Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, wurde vor knapp zwei Wochen auf dem Trump National Golf Club in New Jersey beerdigt. Mehrere Medien berichten nun, dass die Wahl der letzten Ruhestätte einen positiven Effekt auf die Steuerzahlungen des Unternehmens von Donald Trump haben könnte.

In New Jersey sind Grundstücke, die als Friedhof genutzt werden, von allen Steuern und Abgaben befreit, zitiert der „Business Insider“ aus dem Steuergesetz des US-Bundesstaates. „Friedhofsunternehmen sind außerdem ausdrücklich von der Zahlung von Grundsteuern, Abgaben und Veranlagungen sowie von persönlichen Vermögenssteuern auf ihre Grundstücke sowie von Gewerbesteuern, Umsatzsteuern, Einkommenssteuern und Erbschaftssteuern befreit.“

Als Friedhofsunternehmen gelten in New Jersey, Personen und Betriebe, die einen Friedhof besitzen oder betreiben, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Beisetzung von Ivana Trump unweit des ersten Lochs auf dem Golfplatz soll nicht der erste Versuch von Donald Trump gewesen sein, ein Friedhof auf dem Grundstück zu errichten. 2012 berichtete der US-Radiosender NPR über ein geplantes Mausoleum, das der damalige Unternehmer für sich selbst plante.

Seitdem habe sich der Plan immer wieder geändert, berichtet „Business Insider“. Zwischenzeitig habe Trump einen Friedhof mit mehr als 1000 Grabstätten geplant. 2017 schrieb die „Washington Post“ von der Überlegung, ein Familienfriedhof mit zehn Plätzen zu etablieren. Ein neuerer Entwurf soll einen Friedhof mit 284 Plätzen vorsehen.

Ivana Trump war vor etwa zweieinhalb Wochen nach einem Sturz in ihrer Wohnung in New York gestorben. Die ehemalige Frau des damaligen Unternehmers Donald Trump wurde 73 Jahre alt. Auf Twitter mehren sich die Vorwürfe gegen Trump, seine Ex-Frau nur auf seinem Golfplatz begraben zu haben, um Steuern zu sparen.

Am Wochenende wurde auf dem Golfplatz in Bedminster, auf dem Ivana Trump beerdigt wurde, das dritte Golfturnier der umstrittenen und von Saudi-Arabien finanzierten LIV Invitational Series ausgetragen. (Tsp)