„Aufgeben ist für uns noch keine Option“ Weiter keine Spur von Arian – Suche wird am Montag fortgesetzt

Die Suche nach dem sechsjährigen Arian aus Bremervörde-Elm geht auch am Montag weiter. Das kündigte ein Polizeisprecher am Sonntagabend an. Man habe weiter Hoffnung, Arian lebend zu finden. „Aufgeben ist für uns noch keine Option“, sagte eine Sprecherin. „Wir suchen weiter Tag und Nacht.“

Am Sonntag war die bisher größte Suchaktion erneut erfolglos geblieben. Trotz des Einsatzes von 1200 Kräften habe man keine neue Spur gefunden, sagte ein Sprecher. In der Nacht wollte man die Ergebnisse des Großeinsatzes auswerten, um am Montagmorgen gezielt weiteren möglichen Ermittlungsansätzen nachgehen zu können.

Arian ist Autist und könnte einer Expertin zufolge auf Rufe wohl nicht reagieren. In der Nacht wolle man nun die Ergebnisse des Großeinsatzes auswerten, um am Montagmorgen gezielt weiteren möglichen Ermittlungsansätzen nachgehen zu können, so die Polizei. „Aufgrund der beschwerlichen Absuche des unwegsamen Geländes wird ein Großteil der Kräfte nun in Ruhe gehen“, erklärte eine Sprecherin. Ein Teil der Kräfte werde aber weiter im Dienst bleiben.

Die große Anzahl an Kräften zeigt, dass wir immer noch die Hoffnung haben. Sprecherin Polizeiinspektion Rotenburg

Am Sonntagvormittag hatten rund 800 Helfer das Gebiet nördlich des Wohnorts des vermissten Kindes durchkämmt. Die Einsatzkräfte bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet vom Norden her in Richtung Elm.

Rund 15 Quadratkilometer wurden abgesucht. Hinzu kamen 400 weitere Kräfte, die an anderen Orten suchten. Insgesamt waren 1200 Kräfte im Einsatz.

Die beteiligten Kräfte von Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei waren mit GPS-Trackern ausgestattet, damit sie trotz der großen Entfernung auf einer Höhe bleiben. Dadurch erhoffte man sich, den Bereich lückenlos durchsuchen zu können.

Arian aus Bremervörde: Polizei bittet um Mithilfe Der sechsjährige Arian aus Bremervörde wird seit Montagabend vermisst. © Polizeiinspektion Rotenburg Arian wurde zuletzt am Montagabend gegen 19.15 Uhr gesichtet (Videoaufnahmen).

gesichtet (Videoaufnahmen). Er ist bekleidet mit einem okker-gelbfarbenen, langärmligen Pullover und einer schwarzen Jogginghose.

und einer Das Kind ist den Angaben zufolge Autist und reagiert nicht auf Ansprache.

Die Bremervörder Polizei ruft die Einwohner in Elm dazu auf, mögliche Verstecke auf den eigenen Grundstücken nach dem Jungen abzusuchen. Arian könnte sich entkräftet in einen kleinen Winkel zurückgezogen haben.

Arian könnte sich entkräftet in einen kleinen Winkel zurückgezogen haben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04261/947104 oder via E-Mail entgegen: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Zusätzlich waren erneut Boote und Drohen im Einsatz, so die Sprecherin. Hinzu komme eine Reiterstaffel. Das sei die bisher größte Aktion seit Beginn der Suche vor knapp einer Woche.

Bei Hüttenberg suchten Feuerwehrleute ebenfalls nach Arian. © dpa/Daniel Bockwoldt

Der ursprünglich bis 19 Uhr geplante Einsatz der Menschenkette war am Abend verlängert worden. Die Suche sei beschwerlicher gewesen als gedacht und habe daher länger als geplant gedauert. Erst mit Einbruch der Dunkelheit wurde der Einsatz beendet.

Einsatzkräfte setzen auf „leise Strategie“

„Eine derart große Suchmaßnahme habe ich zuvor noch nicht geleitet“, so Jörg Wesemann, Gesamteinsatzleiter der Polizei Rotenburg.

Ein Bundeswehrsoldat sucht unter einem Lagerplatz nach Arian. © dpa/Daniel Bockwoldt

Die Logistik, alle Helfer von Feuerwehr, THW, Rettungskräften und der Bundeswehr an den Einsatzort zu bringen, sei enorm, so die Polizeisprecherin.

In der Nacht zum Sonntag hatten die Einsatzkräfte wieder mit der sogenannten leisen Strategie nach Arian gesucht. Diese sei nach Polizeiangaben mit einer Expertin für Autismus abgesprochen worden.

Bundeswehr-Transporter in Elm, einem Ortsteil von Bremervörde, zur Verstärkung der Suche nach Arian. © dpa/Lars Penning

Vorher wurde unter anderem laute Musik abgespielt oder Feuerwerk abgebrannt, weil der Junge dies möge. Bereits in der Nacht zu Freitag hatten die Einsatzkräfte mit starken Scheinwerfern Lichtkegel in den Himmel projiziert und Kinderlieder abgespielt.

Polizeitaucher auf der Suche nach dem vermissten Arian. © dpa/Daniel Bockwoldt

Bei der Suche wurden auch Sprachbotschaften seiner Mutter abgespielt. Darin erlaubt sie ihm, sich an Einsatzkräfte zu wenden, wie die Ergotherapeutin Jutta Bertholdt am Samstag der dpa berichtete.

Bertholdt berät die Helfer während der Suche. Arian könne ohne die Erlaubnis einer Vertrauensperson vor einer Kontaktaufnahme mit Einsatzkräften zurückschrecken.

Arian wird seit Montagabend vermisst. Er hatte sein Elternhaus unbemerkt verlassen. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie der Junge nach seinem Verschwinden in einen benachbarten Wald lief. Seitdem durchsuchen Hunderte Einsatzkräfte den Heimatort des Sechsjährigen und die nähere Umgebung. (dpa)