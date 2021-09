Eine Kassette mit einem unveröffentlichten Song von Beatles-Legende John Lennon soll Ende September in Dänemark versteigert werden. Auf der Aufnahme aus dem Jahr 1970, die nach einer Pressekonferenz stattfand, ist das nie veröffentlichte Lied "Radio Peace" zu hören, wie das Auktionshaus Bruun Rasmussen am Dienstag mitteilte. Die 33-minütige Kassette soll am 28. September in Kopenhagen versteigert werden. Ihr Wert wird auf 27.000 bis 40.000 Euro geschätzt.

Die Aufnahme stammt nach Angaben des Auktionshauses von vier Männern, die damals als Schüler an der Pressekonferenz in Dänemark teilnahmen. Lennon hielt sich im Winter 1969/70 einige Wochen an Dänemarks Westküste auf. Hintergrund war, dass Lennons Frau Yoko Ono ihrer Tochter näher sein wollte, die bei ihrem Vater in Nordjütland lebte.

Die Aufnahme sei "absolut einzigartig", weil sie im Verlauf eines Gesprächs entstanden sei, sagte Alexa Bruun Rasmussen, die Chefin des Auktionshauses. Damals spielte Lennon demnach nach einer von ihm einberufenen Pressekonferenz wenigen Journalisten und eben jenen vier Schülern ein paar Lieder vor.

"Eines davon, 'Radio Peace', wurde nie veröffentlicht", sagte Bruun Rasmussen der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist ein kleines Stück dänischer Geschichte, und wenn man es hört, spürt man, dass John Lennon sich in Dänemark wohlgefühlt hat." Er sei in Ruhe gelassen worden und "konnte einfach sein Leben leben", fügte Bruun Rasmussen hinzu.

Die Teenager interessierten sich damals vor allem für den pazifistischen Aktivismus des Musikers. "Mit dieser Auktion wollen sie die Botschaft von John Lennon weitergeben", sagte Bruun Rasmussen.

Wer die Kassette ersteigert, bekommt dazu Fotos des Treffens sowie die Ausgabe der Schülerzeitung, in der die vier Jugendlichen über ihr Erlebnis mit Lennon berichteten. "Um die Aufnahme anzuhören, braucht man einen guten, altmodischen Kassettenspieler, und ich denke, dass diese Nostalgie den Wert der Kassette erhöht", sagte die Chefin des Auktionshauses.

Die Beatles hatten sich nach dem Höhepunkt ihrer Karriere Mitte der 60er Jahre im Jahr 1970 getrennt. Danach verfolgten die vier Musiker eigene Musikprojekte.

Lennon veröffentlichte unter anderem den Welthit "Imagine", der zur Anti-Kriegs-Hymne einer ganzen Generation wurde. Im Dezember 1980 wurde der 40-jährige Musiker in Manhattan auf offener Straße von einem Beatles-Fan erschossen. (AFP)