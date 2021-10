Ein teilweise geschreddertes Werk des britischen Künstlers Banksy wurde am Donnerstag in London erneut versteigert. Es erzielte einen Rekordpreis von mehr als 18 Millionen Pfund, wie das Auktionshaus Sotheby´s berichtete.

Vor drei Jahren hatte Sotheby's das Bild „Love is in the bin“ (Liebe ist im Eimer) für eine Million Pfund versteigert - wenige Augenblicke, bevor ein im Rahmen eingebauter Schredder überraschend loslegte.

Kurz darauf bekannte sich Banksy zu der Aktion. Das Bild gehört zu Banksys bekanntesten Motiven, es zeigt ein Mädchen, das sich nach einem herzförmigen roten Luftballon streckt. Am Freitag versteigert das Auktionshaus Christie's in London eine weitere Version des Motivs. (AFP)