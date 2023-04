Auslöser war wohl Seitensprung Rapper Marteria muss nach Würgevorwurf vor US-Gericht erscheinen

Am Dienstag muss sich der deutsche Rapper Marteria im US-Bundesstaat North Carolina offenbar vor Gericht verantworten. Wie die „Bild“ berichtet, sei der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Marten Laciny wegen Gewaltvorwürfen vor den „Charlotte Superior Court“ geladen worden.

Demnach wurde Marteria bereits am 30. März von Polizeibeamten festgenommen, nachdem es in einem Hotelzimmer des „JW Marriott“ in Charlotte zu einer gewaltsamen Konfrontation zwischen dem Rostocker Musiker und seiner Freundin gekommen sein soll.

Bereits nach acht Stunden hätte das Charlotte Mecklenburg Police Department (CMPD) den Sänger gegen eine Kaution in Höhe von 5000 Dollar (4500 Euro) wieder freigelassen. In einem ersten Gerichtstermin am Dienstagnachmittag (Ortszeit) soll nun ein US-Richter entscheiden, ob es zu einem Prozess kommen wird, heißt es weiter.

Was wird Marteria vorgeworfen?

In der Nacht zum 30. März sollen das 28-jährige Opfer und Marteria in ihrem Hotelzimmer in einen handgreiflichen Streit geraten sein. Auslöser für die gewaltsame Konfrontation sei ein Seitensprung des Rappers gewesen, heißt es in den Gerichts- und Polizeiakten, die exklusiv der „Bild“-Zeitung vorliegen sollen.

Diese Straftaten werden Marteria vorgeworfen: gewalttätiger Angriff durch Strangulation

eine Attacke gegen eine Frau

Bei der heftigen Auseinandersetzung soll Marteria seine Freundin gleich mehrmals gegen die Wand gestoßen haben – so stark, dass dabei eine Lampe zu Bruch gegangen sein soll. Neben dem Bett sollen die ermittelnden Polizeibeamten außerdem Glasscherben gefunden haben.

Danach habe der Rapper seine Hände auf den Hals des 28-jährigen Opfers gelegt und sie gewürgt. Die Polizei stellte später kleine Blessuren und Rötungen am Hals des Opfers fest, heißt es weiter. Nach dem Streit habe die Hotelrezeption schließlich Polizeibeamte des CMPD verständigt.

Was weiß man über das Opfer?

Bei dem Opfer soll es sich um die 28-jährige Freundin des Rappers handeln. Wie die „Bild“ berichtet, habe die attackierte Frau den Täter bei den polizeilichen Befragungen als ihren „Boyfriend“, also festen Freund, bezeichnet.

Dem Boulevardblatt zufolge sei der vollständige Name des Opfers in den Gerichtsakten aufgeführt.

Die Kolumbianerin sei ebenfalls Sängerin und habe auf ihrer Instagram-Seite diverse Fotos veröffentlicht, auf denen sie in fröhlicher Pose neben Marteria zu sehen sei, heißt es weiter. (Tsp)