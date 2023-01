Auszug aus Autobiographie Prinz Harry berichtet von tätlichem Übergriff seines Bruders William

In seiner mit Spannung erwarteten Autobiographie erzählt der britische Prinz Harry von einem tätlichen Übergriff seines Bruders William im Jahre 2019. Das berichtet der britische „Guardian“, dem eine Kopie des Buches vorliegt.

Auslöser für den Vorfall, der sich seinen Angaben nach in Nottingham Cottage, seinem damaligen Londoner Wohnhaus, abspielte, soll Harrys Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau, Herzogin Meghan, gewesen sein.

William habe Meghan „schwierig“, „unverschämt“ und „ruppig“ genannt, schreibt Harry. Er wirft seinem Bruder vor, mit dieser Wortwahl die Narrative der britischen Boulevardpresse zu adaptieren.

Die Konfrontation der Brüder habe letztlich dazu geführt, so schreibt es Harry, dass William ihn „am Kragen packte, seine Kette zerriss und zu Boden warf“. Er habe sichtbare Verletzungen am Rücken von diesem Vorfall davongetragen.

William soll Initiator des Gesprächs gewesen sein

Initiator des Gesprächs soll William gewesen sein, der über ihre „sich katastrophal entwickelnde“ Beziehung und Probleme mit der britischen Presse reden wollte. Als sein Bruder das Haus betreten habe, sei er bereits „geladen“ gewesen, schreibt Harry.

Nachdem William sich über Meghan beschwert hätte, habe er seinem Bruder enttäuscht entgegnet, dass er mehr von ihm erwartet hatte, schreibt Harry. Das habe sich William nicht gefallen lassen, weshalb sie lautstark zu diskutieren begonnen und sich beleidigt haben sollen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan © dpa/Matt Dunham

William soll dann gesagt haben, dass er nur helfen wolle. Harry schreibt, dass er erwiderte: „Ernsthaft? Entschuldige - so nennst du das hier? Mir helfen?“ Dieser Einwurf habe seinen Bruder so aufgebracht, dass er fluchend auf ihn zukam, so Harry weiter. Das habe ihn so sehr beängstigt, dass er in die Küche lief. Sein Bruder sei ihm gefolgt.

In der Küche habe er William dann ein Glas Wasser gegeben und gesagt, dass er so nicht mit ihm reden könne, schreibt Harry. Daraufhin habe sein Bruder das Wasserglas abgestellt, ihn gepackt und zu Boden geworfen.

William sagte: „Ich habe dich nicht attackiert“

Er sei auf dem Hundenapf aufgeschlagen, der unter ihm zerbrochen sei, schreibt Harry. Teile davon hätten sich in seinen Rücken gebohrt. Nach einem kurzen Moment sei er dann aufgestanden und habe seinem Bruder gesagt, dass er gehen solle.

William allerdings forderte ihn auf, zurückzuschlagen - als Kinder hätten sie schließlich auch gekämpft. Als er ablehnte, habe sein Bruder das Haus verlassen, schreibt Harry. Kurze Zeit später sei er zurückgekehrt und habe sich zunächst aufrichtig entschuldigt. Dann soll er gesagt haben: „Du musst Meg davon nichts erzählen.“

Er habe dann geantwortet, ob William die Attacke meine, schreibt Harry. Daraufhin habe sein Bruder entgegnet: „Ich habe dich nicht attackiert.“

Harry schreibt, dass er Meghan nicht sofort davon erzählt habe, sondern zunächst mit seinem Therapeuten gesprochen habe. Meghan allerdings fielen die Verletzungen am Rücken auf, woraufhin er ihr von der Attacke seines Bruder erzählte. Sie sei nicht überrascht gewesen, sondern vielmehr „unglaublich traurig“. (Tsp)

