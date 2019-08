Wie die "Ostsee-Zeitung" zuerst berichtete, haben gesundheitsgefährdende Bakterien in der Ostsee kürzlich das erste Todesopfer in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Eine ältere Frau soll sich mit sogenannten Vibrionen infiziert haben und kurz darauf verstorben sein, berichtet die Zeitung unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem seien seit Juni vier weitere Personen mit Vibrionen infiziert worden.

Alle Betroffenen gehörten demnach zu Risikogruppen, etwa mit geschwächter Immunabwehr. Wo sie sich jeweils infizierten, gab das Amt mit Verweis auf den Datenschutz nicht bekannt.

Im Sommer 2018 starben insgesamt drei Menschen an Vibrionen-Infektionen. Die Vibrio-Bakterien kommen vermehrt bei hohen Wassertemperaturen vor. (Tsp)