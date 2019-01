Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft im bayerischen Bamberg gefahren und haben nahezu die gesamte Ware gestohlen. Die Polizei sprach von einem "beträchtlichen" Schaden und fahndete nach vier Männern. Der konkrete Wert der Beute sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher in Bayreuth.

Nach Angaben der Beamten fuhren die Täter mit einem Auto in die Tür des Geschäftes in der Bamberger Fußgängerzone und brachen fast alle Vitrinen auf. Danach flüchteten sie mit dem Fahrzeug, das später verlassen in Bamberg entdeckt wurde. Eine Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief zunächst ergebnislos.

Mehr zum Thema Dahlem Beute auf der Flucht nach Juweliereinbruch verloren

In einem Bach in der Nachbargemeinde Strullendorf fanden Mitarbeiter des Wasserschifffahrtsamts am Montagmorgen außerdem Rucksäcke mit Werkzeug und leere Schmuckbehälter. Die Kriminalpolizei ermittelte und bat Zeugen, verdächtige Vorgänge an den diversen Orten zu melden. (AFP)