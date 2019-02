Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Nürnberg am Sonntag nach einem flüchtigen Messerstecher gefahndet. Der Unbekannte hatte am frühen Morgen im Stadtteil Bärenschanze eine Passantin mit einem Messer angegriffen und verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Das 21-jährige Opfer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die junge Frau war den Angaben zufolge gegen 5 Uhr mit einer Bekannten unterwegs, als der Täter sie ohne erkennbaren Anlass mit dem Messer attackierte. Dem Unbekannten gelang nach einer Rangelei mit der Begleiterin der 21-Jährigen unerkannt die Flucht. Dabei verlor der Mann am Tatort einen grauen Sportschuh.

Für die Fahndung nach dem Täter mobilisierte die Polizei zahlreiche Einsatzkräfte. Auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Diensthunde waren im Einsatz.

Mehr zum Thema Bayern Mutmaßlicher Messerstecher von Nürnberg ist mehrfach vorbestraft

Im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer waren am Oberkörper schwer verletzt worden - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Eine Polizeistreife hatte damals einen mehrfach vorbestraften 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Wenig später wurde Untersuchungshaft gegen den Mann verhängt. (AFP, dpa)