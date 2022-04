Der US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. hat sich schuldig bekannt, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Der aus dem Film "Jerry Maguire" bekannte Schauspieler habe eingeräumt, eine Kellnerin ohne deren Einwilligung geküsst zu haben, sagte sein Anwalt Frank Rothman am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Alle anderen Anschuldigungen" gegen Gooding seien fallengelassen worden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Gooding sieht sich seit Jahren Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Insgesamt mehr als 20 Frauen gaben an, von dem Hollywood-Star begrapscht oder gegen ihren Willen berührt worden zu sein. Drei von ihnen hatten Strafanzeige erstattet.

In einem der drei Fälle habe Gooding nun seine Schuld eingestanden, sagte Rothman. "Wenn er anständig bleibt, wird diese Beschuldigung in sechs Monaten zurückgezogen, und er wird am Ende dieser Angelegenheit kein Strafregister haben", sagte der Anwalt über seinen Mandanten.

Der heute 54-jährige Schauspieler war einem breiten Publikum durch den 1991 erschienenen Film "Boyz n the Hood - Jungs im Viertel" bekannt geworden. Für seine Rolle in dem Hollywood-Film "Jerry Maguire" wurde er mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. (AFP)