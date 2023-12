Berichte über Anschlagsdrohung Hauptbahnhof in Bielefeld komplett gesperrt –Polizei im Großeinsatz

Am Hauptbahnhof in Bielefeld läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Der Hauptbahnhof sowie der gesamte Bahnhofsvorplatz seien gesperrt, teilte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld dem Tagesspiegel am Montagnachmittag am Telefon mit.

Zuvor hatten die Bild-Zeitung und die Neue Westfälische übereinstimmend berichtet, dass es eine Anschlagsdrohung gegeben habe. Dies wollte die Sprecherin dem Tagesspiegel zunächst nicht bestätigen. Es seien aber „starke Polizeikräfte vor Ort“, hieß es. Und es werde noch ermittelt. Es sollen keine Fahrgäste mehr im Bahnhof sein. Der Bahnverkehr ist Berichten zufolge stark eingeschränkt.

