Nach einer Explosion in Lyon fahndet die Polizei nach einem Mann. Das teilte ein Sprecher am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein. Bei der Explosion in der Stadt im Südosten Frankreichs wurden am Abend der Präfektur zufolge mindestens acht Menschen verletzt. Medien berichten von einer Paketbombe oder Briefbombe.

Präsident Emmanuel Macron sprach von einem „Angriff“.

Die Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. (dpa)