Bilanz der Jahrhundert-Sturmflut 2000 Menschen an der Ostsee evakuiert – Frau von Baum erschlagen

Während der Jahrhundert-Sturmflut sind nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands in Schleswig-Holstein etwa 2000 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden. Unter anderem aus Eckernförde, Schleswig und Brodersby mussten Anwohner evakuiert werden, wie der Verband am Samstag mitteilte.

In dem Ort Maasholm an der Schleimündung im Kreis Schleswig-Flensburg mussten demnach allein 400 Menschen wegen eines Deichbruchs sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Insgesamt habe es drei Deichbrüche im Kreis Schleswig-Flensburg gegeben. An mehreren Stellen im Land wurden Deiche beschädigt.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte am Freitagabend bis Samstagmittag sogar den Katastrophenalarm ausgelöst. Die Rettungsleitstellen zählten insgesamt mehr als mehr als 1700 Einsätze.

„Was die Menschen an der Ostseeküste und speziell ganz im Norden in den letzten Tagen erleben mussten, ist furchtbar“, sagte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Samstag aus Flensburg. Seine Gedanken seien bei den vielen vom Hochwasser betroffenen Menschen und er dankte allen Einsatzkräften.

Der Sturm an der Ostsee hat auch Schäden im nördlichen Europa angerichtet. In Dänemark kam es an mehreren Orten zu Überschwemmungen, mancherorts habe das Wasser zwei Meter höher gestanden als üblich, meldete die Nachrichtenagentur Ritzau am Samstag.

Dem dänischen Rundfunksender DR zufolge wurden beispielsweise am Hafen von Rødvig mehrere Häuser beschädigt. In Norwegen hatten tausende Menschen zeitweise keinen Strom. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge waren am Samstagmorgen rund 21.000 Leute betroffen. Den Rettungskräften seien unter anderem umgestürzte Bäume gemeldet worden, es sei zu Problemen auf Straßen und Zugstrecken gekommen.

Ein Blick auf die Schäden am Hafen in Seeland. © dpa/NILS MEILVANG

Am Morgen sanken die Wasserstände mit dem Abflauen des Sturms in Deutschland überall deutlich. Wann besonders der Bahnverkehr in Norddeutschland wieder nach Fahrplan läuft, ist noch nicht abzusehen.

Noch im Verlauf des Samstags sollten die Wasserstände unterhalb die kritische Marke von einem Meter über Normal absinken, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock mit. Die Sturmflutwarnung wurde aufgehoben. Der Oberbürgermeister der besonders betroffenen Stadt Flensburg, Fabian Geyer, sprach am Samstag von einem „extremen Hochwasser“. Das Schlimmste sei nun aber überstanden.

Menschen gehen durchs Wasser in Flensburg. © AFP/Axel Heimken

Auch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt gab Entwarnung. „Kiel ist im Vergleich glimpflich davon gekommen“, erklärte der Amtsleiter der Kieler Feuerwehr, Thomas Hinz. Er sprach von einem „mittleren bis starken Herbststurm mit umgestürzten Bäumen und erhöhtem Einsatzaufkommen“. Menschen seien in Kiel nicht verletzt worden; die Sachschäden beschränkten sich laut Hinz auf „gekenterte Boote, vergessene Strandkörbe und wenige Gebäudeschäden“.

Evakuierungen und Großaufgebot an Feuerwehr

In viele Städten kam es zu Behinderungen wegen gesperrter Straßen. Der Ostwind trieb das Wasser mit Orkanböen gegen Strände und Steilküsten und für manche Küstenbewohner wurde es eine lange Nacht.

Es befänden sich aber noch immer Menschen auf ihren Sportbooten, so Kirchhoff. Jedoch: „Wir haben nach dem jetzigen Kenntnisstand keine Ertrinkenden.“ Der Leiter des Stabs Katastrophenschutz rechnet mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. „Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden erst mal konkreter erkennen“, sagt er. Die Hauptaufräumarbeiten liefen am Morgen an.

In der Altstadt von Eckernförde gab es freiwillige Evakuierungen aus Teilen der Altstadt, wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstagmorgen sagte. Das Schulzentrum Süd diente den Bewohnern als Notquartier. Auch in weiteren Orten wie Brodersby brachten Hilfskräfte Bewohner in Sicherheit.

Eine Ladenbesitzerin fegt vor dem Blumengeschäft Wasser vom Gehweg. Nach der Sturmflut an der Ostseeküste beginnen die Aufräumarbeiten. In Wismar blieb der Wasserstand in der Nacht zum 21.10.2023 unterhalb von 1,60 Meter und sank bis zum frühen Morgen auf weniger als 1,50 Meter. © dpa/Jens Büttner

Große Probleme gab es nach Angaben der Sprecherin in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg sowie in den Städten Flensburg und Kiel. In Ostholstein wurden mehrere Strandwälle von den Fluten durchbrochen und Deiche beschädigt, ebenso in Maasholm an der Schlei. In Schleswig wurde der Hafen überflutet, der Strom wurde abgestellt.

Ein großes Problem für die Katastrophenschutzanlagen sei die Dauerbelastung durch das Wasser, sagte die Sprecherin des Innenministeriums. Großaufgebot der Hilfsdienste im Einsatz Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) waren mit einem Großaufgebot von Kräften im Einsatz. An bedrohten Deichen wurden Sandsäcke aufgestapelt.

Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde waren allein in diesem Kreis rund 450 Feuerwehrleute im Einsatz. In Eckernförde und Lübeck unterstützten etwa 150 Frauen und Männer des THW die Arbeiten. Auch in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beteiligte sich das THW an den Sicherungsmaßnahmen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Aktion in der Flensburger Innenstadt. Ein mächtiger Sturm drückt das Ostseewasser ans Land und sorgt für Überschwemmungen. © dpa/Frank Molter

Die Störungen auf den meisten Strecken des Fern- und Nahverkehrs seien behoben worden, so die Deutschen Bahn. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten auf manchen Streckenabschnitten dauerten jedoch an. Noch gesperrt war am späten Morgen die Strecke der Regionalzüge 72 und 73 zwischen Eckernförde und Kiel. Auch der Regionalzug 75 zwischen Rendsburg und Kiel fuhr nicht. Auf weiteren Strecken kann es den Angaben nach vereinzelt zu Verspätungen von bis zu 45 Minuten oder Ausfällen kommen.

Höchster Pegelstand in der vergangenen Nacht

In Flensburg wurde ein Jahrhundertwasserstand erreicht. Gegen Mitternacht kletterte der Pegel in Flensburg auf 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand, wie eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock sagte. Erwartet worden waren „lediglich“ 2 Meter. Zwar wehte der Wind noch heftig, doch gebe es Anzeichen für ein Stabilisieren der Lage.

Für die Einsatzkräfte blieb die Lage in Flensburg trotz des Rekord-Hochwassers relativ entspannt. Es seien keine Personen verletzt worden, sagte ein Sprecher des Führungsstabs der Stadt Flensburg am späten Abend. Es habe mehr Einsätze wegen des Sturms gegeben - also etwa wegen umgestürzter Bäume - als wegen des Hochwassers. Es zeichne sich ab, dass der höchste Wasserstand eventuell erreicht sei, sagte der Sprecher.

Die Straßen der Innenstadt Flensburgs sind überflutet. © dpa/Frank Molter

Die Straßen am Flensburger Hafen standen unter Wasser. Die Stadtwerke Flensburg hatten am Abend in Teilen des Hafens den Strom abgestellt. Wegen des Hochwassers komme es zu Kurzschlüssen und kleineren Bränden in den Verteileranlagen.

Quelle: BSH, Stand: 19.10.2023 © Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Stand 19.10.2023, 14 Uhr I Tsp./Rita Böttcher

In Eckernförde überschritt der Pegelstand laut Tabelle des Umweltministeriums und Angaben des BSH gegen 22 Uhr mit 2,15 die Zwei-Meter-Marke deutlich. Vor Mitternacht fiel hier der Pegel aber deutlich.

Auf der schleswig-holsteinischen Ostseeinsel Fehmarn kam eine 33-jährige Frau in ihrem Auto ums Leben, das von einem im Sturm umgestürzten Baum getroffen wurde. Das Unglück im Kreis Ostholstein ereignete sich am Freitagnachmittag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Frau lebte auf der Insel.

Am Tiessenkai im Kieler Stadtteil Holtenau ist die Straße vor den Cafes und Geschäften vollständig von der Ostsee überflutet. © picture alliance/dpa

Im 600-Einwohner-Ort Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) haben die Einsatzkräfte den Deich aufgegeben. Die Bewohner in drei Ortsteilen wurden aufgefordert, Notgepäck zu packen und sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten, wie ein Sprecher des Kreises am späten Abend sagte. Eine Mehrzweckhalle sei vorbereitet worden.

In der Schleistadt Arnis, die mit gerade einmal 300 Einwohnern als die kleinste Stadt Deutschlands gilt, seien zwei Deiche gebrochen, wie der Sprecher sagte. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Menschen. Im Kreis Schleswig-Flensburg waren Zehntausende Sandsäcke an die betroffenen Ämter und Gemeinden ausgeteilt worden.

Ostseewellen überfluten am Strand in Schilksee in der Kieler Förde Strandkörbe. © picture alliance/dpa

Günther dankt Helfern

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther dankte allen Helfern. „Das ist eine herausfordernde Situation, und ich bin allen Helferinnen und Helfern sehr dankbar, die zurzeit im Einsatz sind“, teilte der CDU-Politiker mit. „Polizei, Feuerwehr, THW und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Landesbetrieb für Küstenschutz setzen sich dafür ein, die Situation im Griff zu behalten, und das gelingt ihnen auch.“ In Kiel nahm der Katastrophenschutzstab des Innenministeriums die Arbeit auf.

Sturmflut an der Ostsee: Welche Gebiete sind betroffen? Für die folgenden Gebiete hatte das BSH Wasserstandabweichungen über 1 Meter prognostiziert: Kieler Bucht

Lübecker Bucht

Eckernförder Bucht

Flensburger Förde (Hotspot)

(Hotspot) Schleiregion

Westlich von Rügen

Östlich von Rügen Das BSH arbeitet nach eigenen Angaben mit verschiedenen Modellprognosen. Dies sind keine offiziellen Wasserstandsvorhersagen. Quelle: Sturmflutwarndienst BSH (Stand: 19.10.2023)

Bei Heringsdorf im Kreis Ostholstein wurden mehrere Campingplätze und eine Ferienhausanlage evakuiert, da das Hochwasser fast die Krone des Deichs erreichte. Das sagte ein Campingplatzbesitzer der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Noch halte der Deich aber. Nach Angaben des Innenministeriums gab es Beschädigungen an Deichen auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Kreis Schleswig. An den gefährdeten Abschnitten seien Einsatzkräfte bei Sicherungsarbeiten.

Auswirkungen auf Verkehr an Land und zur See

Auf der Ostsee stellten Fähren zeitweise den Dienst ein. So fuhr in Travemünde die Fähre zum Priwall teilweise nicht mehr, in Kiel wurde die Fördefährlinie eingestellt. Der Sturm über der Ostsee stoppte auch den deutsch-dänischen Fährverkehr auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend.

Nach einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Brokstedt wurde der Regionalverkehr auf der Strecke am Nachmittag wieder aufgenommen. Viele Züge in Schleswig-Holstein verkehrten mit verringerter Geschwindigkeit, es kam zu Verspätungen. Ab 20.00 Uhr sollte der Bahnverkehr zwischen Eckernförde und Kiel, Rendsburg und Kiel sowie Husum und Kiel eingestellt werden.

Weniger Probleme in Mecklenburg-Vorpommern

In Wismar überschwemmte das Hochwasser Straßenzüge und Parkplätze. Der Schiffbauerdamm auf der Höhe „Am Hafen“ und angrenzende Parkplätze waren laut Polizei nicht befahrbar. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei lag der Wasserstand schon gegen Mitternacht Uhr bei 1,6 Meter über Normal.

Auch in Warnemünde stieg das Wasser deutlich an. Doch war bis zum Abend die Promenade am Alten Strom nicht überspült, so dass Spaziergänger bis zur Mole gehen konnten. In Rostock war die Lage am Abend ruhig. In Binz auf Rügen kippte eine vom Sturm entwurzelte Birke auf ein Auto. Wegen des Sturms blieb die Aussichtsplattform Skywalk am Kreidefelsen am Freitag geschlossen. In Ahrenshoop schwemmte die Sturmflut große Teile des Sandstrandes weg.

In Sassnitz wurde die Seebücke von den Wellen stark beschädigt. © dpa/Georg Moritz

Der für Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus (SPD) mahnte die Menschen zur Vorsicht, auch wenn die Sturmflut zumindest für den überwiegenden Teil der Küste Mecklenburg-Vorpommerns nach den aktuellen Prognosen nicht als schwere Sturmflut einzuordnen sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Ostsee-Küste wird immer wieder von verheerenden Sturmfluten heimgesucht. Bei der schwersten Sturmflut an der südwestlichen Ostseeküste starben 1872 etwa 275 Menschen. Betroffen waren zahlreiche Orte an der dänischen und deutschen Küste.

Hochwasser an Ostsee, Niedrigwasser an Nordsee

Das Sturmtief sorgt aktuell an der Ostseeküste für Hochwasser und an der Nordseeküste für Niedrigwasser.

Hochwasser: Ab wann ist es eine Sturmflut? Dem BSH zufolge beginnen Sturmfluten an der Ostsee, sobald der Wasserstand einen Meter über dem Normalwert beträgt. Das Bundesamt führt folgende Definitionen: Sturmflut: Wasserstand ist 1 Meter über dem Normalwert

Wasserstand ist 1 Meter über dem Normalwert Mittlere Sturmflut: ab 1,25 Meter über dem Normalwert

ab 1,25 Meter über dem Normalwert Schwere Sturmflut: ab 1,5 Meter

ab 1,5 Meter Sehr schwere Sturmflut: mehr als 2 Meter Quelle: BSH

Der Grund für die Wasserstandveränderungen ist starker Ostwind, der das Wasser aus dem küstennahen Wattenmeer in die offene Nordsee treibt. Gleichzeitig wird das Wasser aus östlicher Richtung gegen die schleswig-holsteinische Küste geschoben und sorgt dort für Hochwasser.

Fähren an der Nordsee stellen Betrieb ein

An der Nordseeküste sind wegen des Niedrigwassers zahlreiche Fähren ausgefallen. So sind aufgrund der Wetterlage am Morgen mehrere Fähren zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll nicht gefahren, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte.

Niedrigwasser an der Nordsee In Cuxhaven sollen die Wasserstände am Freitag mehr als 1,5 Meter unter dem mittleren Niedrigwasser liegen. In Hamburg werde der Wasserstand voraussichtlich sogar 2 Metern unter das mittlere Niedrigwasser fallen.

„Wir probieren ganz viel möglich zu machen, aber wenn uns das Wasser wegläuft, können auch wir nicht mehr viel machen“, sagte Betriebsleiter Nick Obert dazu der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist momentan extrem hier mit dem Wind und dem Wetter. Das hat man nicht oft.“

Auch die neue Pellwormer Dampfschifffahrts GmbH hatte Änderungen des Fahrplans bis zum Samstag angekündigt. So sollten zwischen Nordstrand und Pellworm am Freitag- und Samstagvormittag mehrere Fähren ausfallen.

Auch eine Ausflugsfahrt zu den Seehundsbänken musste wegen des Sturmtiefs abgesagt werden. (mit Agenturen)