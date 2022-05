Bei dem rätselhaften Absturz einer Boeing 737-800 im vergangenen März in China handelt es sich möglicherweise nicht um einen Unfall. Flugdaten aus der Blackbox lassen vermuten, dass jemand aus dem Cockpit die Maschine absichtlich Richtung Boden gelenkt hat. Darüber berichtet das „Wall Street Journal“ unter Verweis auf US-Offizielle.

"Das Flugzeug hat das getan, was ihm von jemandem im Cockpit befohlen wurde", zitierte die Zeitung eine Quelle, die demnach mit vorläufigen Einschätzung der amerikanischen Behörden vertraut ist.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Ermittlungen werden von der chinesischen Zivilflugbehörde CAAC geleitet. Bislang konnten von ihnen keine mechanischen Probleme am Flugzeug festgestellt werden. Das teilt auch die Airline China Eastern mit.

Gemäß den internationalen Flugverkehrsregeln leistete die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde NTSB technische Unterstützung für die Untersuchungen, weshalb die Daten des Flugschreibers in die USA übermittelt wurden. US-Beamte haben nun einen der beiden Piloten genauer ins Visier genommen. Nicht auszuschließen sei die Möglichkeit, dass jemand anderes ins Cockpit eingedrungen ist, um die Maschine zum Abstürzen zu bringen.

US-Behörden halten Verantwortung des Piloten für wahrscheinlich

Laut der Zeitung halten US-amerikanische Behörden eine Verantwortung des Piloten für wahrscheinlicher. Die CAAC hatte hingegen mitgeteilt, es gebe keinen Verdacht gegen den Piloten. Die Fluggesellschaft äußert gegenüber dem Wallstreet Journal lediglich, dass die Piloten in guter gesundheitlicher Verfassung gewesen seien und keine familiären oder finanziellen Probleme gehabt hätten.

Die Analyse der Daten sei noch im Gange und „jegliche inoffiziellen Spekulationen könnten die Untersuchungen des Unfalls beeinträchtigen“.

Nach dem Flugzeugabsturz im März hatte die Kommunistische Partei Chinas sich schnell darum bemüht, Informationen über den Absturz unter Kontrolle zu halten. Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde teilte nach dem Unfall mit, sie habe ein Vielzahl an "illegalen Informationen" aus dem Netz entfernt.

Mehr zum Thema Nach rätselhaftem Flugzeugabsturz in China Alle 132 Insassen der Maschine ums Leben gekommen

Am 21. März sind bei dem Flugzeugabsturz 132 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war in einem plötzlichen Sinkflug gegangen und in einen Berg gestürzt. (Tsp/AFP)