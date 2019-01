Experiment, Tag 1: Milch aus der Flasche, einfach. Aber: Plastik ist Freiheit



Der Montag hat gut begonnen, der Verzicht auf die Plastikmilchdöppen ist einfach. Ich hole mir im Büro angekommen den Morgenkaffee aus der großen Maschine, dort hat die Kantine eine große Kanne mit Milch aufgestellt. Oft habe ich die verschmäht, offene Milch. Keime und so. Aber jetzt muss ich ja, zumal mich auch schon die erste Kollegin mustert, die hat am Sonntag den Tagesspiegel gelesen (und den Artikel zu meinem Experiment). Sie steht neben mir an der Maschine und hat einen "Er-wird-doch-nicht"-Blick aufgesetzt. Nein, in keinem Fall, wer wird nicht. Milch ab jetzt nur noch aus Glasflaschen. Einfach, merke ich mir für den abendlichen Einkauf.

Der frühe Abend wird anstrengender als erhofft. Den Sohn spät aus dem Schulort abgeholt und noch schnell beim lütten Biomarkt unweit des Hauses hereingepoltert. Junior schreit nach Flammkuchen aus dem Tiefkühler. No way! Es gibt spanische Tortilla. Lose Eier, lose Kartoffeln. Nüscht mit Plaste. Einfach. An der Kasse scheitere ich trotzdem fast. Kartoffeln im Plastiknetz, ich Knalltüte. Moment, ich haste zurück. Sehe kleine Plastiktüten für die lose Linda. Nicht mit mir, acht große Kartoffeln in den blanken Händen rausche ich zur Kasse und ernte ein wenig mitleidige Blicke. Geschafft. Morgen wird nicht einfacher. Ich fürchte mich ein wenig vor dem Dienstag, da muss ich noch länger arbeiten. Was sage ich meinem Sohn, wie weit kann ich die Kleinfamilie übrehaupt einbeziehen.



Plastikkonsum ist für die wohl auch ein Stück Freiheit, das ich ihnen jetzt nehme, denke ich.