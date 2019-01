Nicht inspiriert im Reformhäuschen ist schlecht. Ratatouille ist der Spontanplan, geht nicht, weil die Paprika tatsächlich eingeschweißt ist. Und das hier, sonst ist alles lose zu haben an Gemüse. Egal. Wir essen dann mal Brot und so und etwas Salat. Aber halt: "Bitte nicht das Preisschild mit Tesa ans Brotpapier pappen. Und überhaupt, ist Brotpapier nicht beschichtet. Lassen Sie mal alles, ich zahle sofort. Ich nehme es so."

Ich stelle fest, die Diskussion um diesem Blog läuft und nehme zwei Dinge mit zum Großeinsatz im Bio-Supermarkt am Mittwoch: Leinenbeutel fürs Gemüse (die habe ich nämlich) und das Vorhaben, weniger Masochismus vor mir herzutragen. Es macht ja auch Spaß. Dort werde ich alles bekommen, was ich will. Selbst Klopapier ohne Plasikkokon. Am Mittwoch besonders, denn da habe ich frei - oder besser gesagt, gehe nicht ins Büro. Und wenn kein Trainer gefeuert wird, lassen mich die Kollegen auch in Ruhe.